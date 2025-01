Sánchez entrega a Puigdemont la 'cabeza' del magistrado Macías en el TC para avalar la Ley de amnistía del 1-O

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez entregará al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont la 'cabeza' del magistrado conservador del Tribunal Constitucional José María Macías para avalar la Ley de amnistía del 1-O.

El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido aborda esta semana la recusación formulada por la Fiscalía General del Estado del imputado Álvaro García Ortiz contra el magistrado José María Macías para excluirle de las deliberaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la Ley de la amnistía.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el Pleno del Tribunal de Garantías que arranca este martes estudiará la ponencia de la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán, que propone estimar la recusación contra Macías planteada por el fiscal general del Estado".

"Se trata de otro gesto de Pedro Sánchez a Puigdemont con la inestimable y habitual colaboración de Conde-Pumpido. Sánchez necesita el apoyo de Junts para seguir en el poder y tras las últimas amenazas de romper el pacto de legislatura del expresidente catalán fugado, el presidente del Gobierno intenta calmar su ira entregándole la ‘cabeza’ de Macías", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD precisan que "la recusación de Macías en el TC se circunscribe exclusivamente a la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo. En este procedimiento, solamente están personadas la Fiscalía y la Abogacía General del Estado de Sánchez junto a los condenados del 1-O. Obviamente, ninguno de ellos ha presentado objeción alguna a la recusación de Macías".

"No obstante, la recusación de Macías en los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP no sería tan fácil, ya que se presupone que la formación de Alberto Núñez Feijóo podría presentar alegaciones contra la futura recusación del magistrado conservador en esos procedimientos futuros. No se puede descartar que los populares intentaran evitar la recusación de Macías en Europa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH)", concluyen.

Recordamos que la Fiscalía General del Estado, que dirige el imputado Álvaro García Ortiz, recusó a Macías alegando que cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció hasta dos veces en textos con "valor institucional" sobre la ley de amnistía, lo que le contaminaría para participar ahora en las deliberaciones del TC sobre la norma jurídica.

El pasado 3 de diciembre, el Pleno del Constitucional acordó con los 6 votos a favor de los magistrados izquierdistas y los 4 en contra de los conservadores abrir una pieza separada para analizar la recusación contra Macías, recayendo la instrucción en la magistrado izquierdista Laura Díez y la redacción de la ponencia en la también magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán.

Las recusaciones lanzadas contra Macías por la Abogacía del Estado en los recursos presentados contra la amnistía fueron rechazadas por extemporáneas. El Pleno rechazó igualmente las recusaciones formuladas por el PP y las comunidades autónomas que gobierna contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y la citada magistrada Laura Díez.

Hasta ahora el único magistrado apartado de los debates sobre la amnistía es el izquierdista y exministro de Justicia de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, que decidió abstenerse porque siendo ministro dijo que la amnistía era "claramente inconstitucional" en los informes elaborados a favor de indultar a los condenados del 1-O.

Una recusación alentada en el TC por Conde-Pumpido

Tal y como publicó este diario el pasado mes de septiembre, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, estaba alentando la recusación del magistrado conservador José María Macías para garantizar el aval a la Ley de amnistía del 1-O del Gobierno de Pedro Sánchez. Todo ello, después de que el magistrado izquierdista y exministro de Justicia socialista, Juan Carlos Campo, presentara la semana pasada su abstención para no participar en la deliberación de este asunto.

Tras la elección de Macías como nuevo magistrado del Tribunal de Garantías, el Pleno está formado por 7 magistrados izquierdistas (Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, Juan Carlos Campo, Laura Díez, Mª Luisa Balaguer, Mª Luisa Segoviano e Inmaculada Montalbán) y 5 conservadores (Enrique Arnaldo, César Tolosa, José María Macías, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez). Es decir, se ha pasado del famoso 7-4 en el TC al nuevo 7-5, pero continúa la mayoría izquierdista.