Puigdemont y Junqueras prometen restablecer puentes para "recuperar la fuerza del independentismo"

El prófugo Carles Puigdemont y el indultado Oriol Junqueras han mantenido una reunión en la casa del primero en Waterloo en la que se han comprometido a restaurar los puentes rotos entre Junts y ERC y coordinarse frente al Gobierno y la Generalidad. No es la primera vez que Puigdemont y Junqueras se dejan fotografiar juntos en Bélgica a pesar de la pésima relación personal que mantienen desde antes incluso del golpe de Estado de octubre de 2017.

El encuentro se ha producido a petición de Junqueras, que igual que Puigdemont en Junts, recientemente ha revalidado el cargo de presidente de ERC. También han asistido los secretarios generales de ambas formaciones, Jordi Turull de Junts y Elisenda Alamany de ERC. Tras la reunión los partidos han emitido una nota conjunta en la que indican que "este encuentro se enmarca en la necesaria e imprescindible relación entre dos partidos independentistas que pese a las diferencias tienen muchos objetivos compartidos".

Acto seguido, el comunicado apunta a que Junts y ERC impulsarán "espacios de trabajo coordinados para debatir las cuestiones que afecten al futuro nacional de Cataluña".

La intención es abrir una "nueva etapa" que "contribuya a recuperar la fuerza y la iniciativa del movimiento independentista". Ambos partidos exhiben la misma estrategia de presión sobre los socialistas. Tras ser reelegido presidente de ERC, Junqueras ha cambiado el tono y ahora exhibe la misma dureza retórica que Puigdemont con los socialistas.

Reparto de papeles

No hay acordado un reparto de papeles, pero mientras Puigdemont centra sus esfuerzos en desgastar a Pedro Sánchez con continuas amenazas de ruptura, Junqueras presiona al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, con no negociar los presupuestos autonómicos hasta que no haya concreciones en la financiación "singular", "soberanía fiscal" según la versión de ERC.

La reunión se ha celebrado en paralelo a la de la Mesa del Congreso que ha decidido aplazar el debate sobre la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza presentada por el grupo de Junts. Sin embargo, ni Puigdemont ni Junqueras han hablado en público de esa cuestión. Puigdemont ha citado para este viernes al secretariado permanente de Junts en Bruselas y tras la reunión anunciará si rompe con el PSOE y el Gobierno o sigue negociando, tal como proponen los socialistas.

El detalle de la matrícula

Tras dos horas y media de reunión, Puigdemont y Junqueras han abandonado el domicilio del primero a bordo de un vehículo que conducía el prófugo con la intención de mostrar una suerte de reconciliación.

La matrícula del coche es 1-O-2017, la fecha del referéndum ilegal. En Bélgica está permitido personalizar las matrículas por un precio medio de mil euros