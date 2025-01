Ángel Víctor Torres no se atreve a negar encuentros con Aldama o su socio en la trama del caso hidrocarburos

Ángel Víctor Torres empieza a estar demasiado señalado en las distintas tramas. Figura en los contratos de mascarillas de Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama. Aparece vinculado al caso Mascarillas de Canarias. Tiene encima una acusación de haber frecuentado pisos "con señoritas" y de haber recibido dinero pagado todo por la trama. Y ahora se confirma que es incapaz de negar encuentros con Víctor de Aldama y su socio en la trama del caso Hidrocarburos.

Y es que el martes pasado, Ángel Victor Torres volvió a ser incapaz de descartar reuniones con Aldama tras demostrarse que medió en el pago a la principal empresa de la trama.

Los cargos contra Víctor Torres

Ángel Víctor Torres compareció en la comisión de investigación del Senado visiblemente molesto por tener que regresar apenas dos meses después de su primera comparecencia. Regresó afirmando que no se iba a poder demostrar que había cobrado la famosa comisión de 50.000 euros denunciada por Aldama o que había estado en un piso de alquiler en Atocha con "señoritas".

Pero se olvidó de mencionar entre las cosas que no se van a poder demostrar que él intervino en la contratación a la empresa de Aldama, algo que él negó en noviembre y que ahora está acreditado. Los whatsapps intervenidos por la UCO demuestran que el actual ministro agilizó el pago a la empresa de la trama y que confesó a Koldo que, tras ese abono, dormiría mejor. Su respuesta a esta evidencia fue surrealista: "El pago no forma parte de la contratación".

También en noviembre Torres aseguró que no tuvo nada que ver en las conversaciones sobre la refinería de Tenerife objeto de investigación en la trama de hidrocarburos. Ahora, sin embargo, su versión ha cambiado para asegurar que convirtió esa refinería en un "pulmón verde", aunque, de nuevo, eludiendo aclarar si se reunió con Aldama por este u otro asunto: afirmó que no le consta, pero que tampoco puede descartarlo.

Reuniones con los implicados en la trama

Esa vía de escape ya la usó en noviembre en el Senado para responder a las preguntas sobre su relación con Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama que le ofreció un negocio de PCR para Canarias. Tras desvelarse que Torres llegó incluso a mediar con Illa para poner en marcha ese negocio, y los mensajes del propio Torres con ese empresario, aseguró que "hablo con gente que no conozco". El problema es que a esa persona que dice no conocer le dio el teléfono de su consejero.

En noviembre, igualmente, fue preguntado por su relación con el socio de Víctor de Aldama en la trama de hidrocarburos, Claudio Rivas. Y el ministro tampoco llegó a negar esa relación. La transcripción de las respuestas es reveladora: "Es complicado poder afirmar con absoluta rotundidad si tú has tenido algún tipo de reunión, pero yo, con la certidumbre que me da la memoria, yo no recuerdo haberme reunido para nada para hablar de hidrocarburos", dijo Ángel Víctor Torres. Que no lo recuerda, no que no se reuniera.

"He leído en esos mismos medios, a lo que usted hace alusión, que estamos en una casa en Madrid, que me he reunido en un chalet. Lo niego absolutamente", añadió. No cualquier reunión: sino la celebrada en un chalé. Y, tras ser repreguntado sobre si se había visto con Aldama y Claudio Rivas, sólo respondió refiriéndose a Aldama "y asumiendo que habrá fotos del cumpleaños de Ábalos en el que estuvieron Sánchez y los ministros con él". Nada de Claudio Rivas. "Como me van a querer entrampar, no voy a decir que no le he visto nunca. Igual aparece alguna foto en un cumpleaños determinado", añadió.