Ussía se tira de los pelos: "Hemos hecho el ridículo"

El Mundo

"Fiscales denuncian el desafío de García Ortiz a la Justicia: "Se ha instalado en el lawfare de Sánchez"". "La actitud del fiscal general, negándose a responder a las preguntas del instructor del Tribunal Supremo, recibió un alud de críticas por haber tratado de "deslegitimar al Poder Judicial"". ¿Y a este hombre no se le puede meter en la cárcel? "Para el fiscal general de Sánchez la servidumbre está por encima del Derecho. O muestra cuajo o amoralidad; o ambas cosas", sentencia Javier Redondo. "García Ortiz se entregó del todo -doctrina, actitud y narrativa- a la cruzada de Sánchez contra los jueces, los medios críticos y la oposición". "García Ortiz es tozudo y pétreo, pero los impúdicos argumentos de su defensa palidecen, pues insiste en que lo que considera la verdad de los hechos -el pacto de conformidad lo solicitó inicialmente González Amador- neutraliza su deber primario: salvaguardar las garantías procesales. No lo hizo, por eso le investiga el Supremo. El fiscal general del Estado vulneró los derechos fundamentales de un particular porque su dux está obsesionado con destruir a una adversaria política. Para García Ortiz el fin justifica los medios. Pero también nos engaña respecto del fin: si fuese la verdad, hubiese preservado los medios. Su fin real es rendir pleitesía y saciar la sed del césar. Para ello escenifica la guerra de Sánchez: su fiscal contra el Supremo".

"Por primera vez en democracia el fiscal general del Estado en ejercicio declaró ayer como imputado. La sola imagen de Álvaro García Ortiz encaminándose a su cita en el Tribunal Supremo retrata el descrédito al que arrastra a la institución con su obstinación en no dimitir. Sin embargo, el país asistió a una anomalía aún más grave: el fiscal general se confirmó ante el Supremo como el estandarte de la estrategia deslegitimadora de la Justicia que el Gobierno está desplegando desde todas sus áreas de influencia". Alucinante. "La figura que tiene constitucionalmente encomendada la defensa de la legalidad aprovechó su presencia ante el Supremo para convertirse en punta de lanza de la más nociva causa política patrocinada por La Moncloa: el descrédito de los jueces, el desafío abierto a la Justicia". Pero insistimos. ¿Irá a la cárcel? "Como imputado, no estaba obligado a decir la verdad. Como fiscal general, debía conducirse con respeto al tribunal. No lo hizo". No es un fiscal, es un delincuente. "El Gobierno, «su» fiscal general y sus medios afines están entregados a una peligrosa campaña de desestabilización del sistema que arrancó con la amnistía del procés y que se intensificó desde el caso Begoña. El objetivo es extender un manto de sospecha sobre los jueces, presentados como derechistas y prevaricadores". Pero nadie les para los pies.

"El "sí" al nuevo decreto ómnibus espolea en el PP a los "moderados" y a los barones frente a los "broncos"" "El ala pragmática se impone y logra que el partido apoye revalorizar las pensiones: "Rompemos el relato de Sánchez"". Se creerá que el PSOE les va a dejar en paz. Joaquim Coll dice que "lo sucedido con el decreto ómnibus y la moción de confianza, que finalmente el Gobierno acepta discutir en el Congreso, acaban de convertir en el «puto amo» de lo que queda de legislatura a Puigdemont, no tanto por mérito propio, sino porque Sánchez ha demostrado de nuevo ser capaz de humillarse sin pestañear". "Es tontería intentar escribir el guion de lo que pasará, pues el presidente del Gobierno es capaz de ir siempre más lejos de lo que razonablemente pensamos sobre su capacidad de desdecirse para mantenerse un día más en La Moncloa. Era inconcebible que aceptase someterse a una pseudo moción de confianza en la que solo quedará retratada su debilidad. Y, sin embargo, hacia ahí vamos". Pues sí, vaya con Puchi, le tiene bailando en la palma de su mano.

El País

"La Abogacía pone bajo sospecha la instrucción del juez Hurtado por vulnerar "derechos" del fiscal general". ¿La Abogacía de Begoña? "La sala de apelaciones del Supremo es el último recurso de García Ortiz antes de acudir en amparo al Tribunal Constitucional". "La causa penal abierta contra García Ortiz tiene su origen en la actuación del fiscal general del Estado durante la noche del 13 de marzo pasado para desmontar, con información del procedimiento, las mentiras publicadas por el diario El Mundo, difundidas previamente por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso". A Sánchez se le está yendo la mano con sus periodistas en nómina.

"El juez Hurtado ha conocido, y desdeñado, el testimonio de cuatro periodistas y la publicación de diversas informaciones en el diario EL PAÍS", -como hace El País con El Mundo- que el secreto por el que está imputado García Ortiz era conocido por esos medios de comunicación mucho antes de que estuviera en poder del fiscal general del Estado", algo totalmente falso que dijo la directora de El Plural a cambio de entrar en el Consejo de RTVE.

"La presión de barones llevó al giro sobre el decreto a Feijóo, que se abre otro frente en la derecha dura". Menudo regalo para Elsa García de Blas. La novedad es que en esta ocasión el malo es Miguel Tellado y Díaz Ayuso se libra y ni la nombra.

Daniel Gascón rescata otra de las mentiras de Sánchez, esas que ya son tan cansinas. "El decreto ómnibus no se podía trocear, hasta que de repente sí. Los decretos ómnibus son de dudosa calidad democrática, salvo cuando los hacemos nosotros. Las concesiones son mínimas, aunque la semana pasada eran inaceptables". "Las dificultades son las que son. Este Gobierno suda la camiseta. No da un partido por perdido", aclaró futbolístico". Y ahí le tienes, mintiendo y engañando y sin ningún rasguño, porque las humillaciones, si no provienen del PP le dejan frío.

ABC

"Junts confía en Cerdán y desdeña a Bolaños para seguir negociando". "Sánchez cede a los secesionistas que La 2 en Cataluña se emita solamente en catalán". Total, no lo va a ver nadie. Como si lo emiten en turco. "El fiscal general se enfrenta a cuatro años de prisión y hasta tres inhabilitado". ¡Hombre, al fin alguien dice algo concreto! "Álvaro García Ortiz, como investigado, tiene derecho, como cualquier otro ciudadano, a defenderse frente a los hechos delictivos que, con carácter indiciario, le atribuye el magistrado Ángel Hurtado. Y Álvaro García Ortiz, en ejercicio de ese derecho de defensa, puede mentir, puede no contestar al juez, puede considerar que la investigación es nula, incluso criticar al instructor por su forma de proceder y puede responder solo a las preguntas de su defensor". Como cualquier vulgar delincuente. "Lo que sucede es que, si Álvaro García Ortiz ha optado por esta línea de defensa, debe dimitir como fiscal general del Estado". ¿Este chulángano? A saber cómo sacó la carrera fiscal. "García Ortiz se reveló ayer como un mal servidor del Estado, pero también como un avispado rentista de los privilegios de su posición. Está aforado ante el órgano penal más autorizado de la Justicia, está defendido por la Abogacía del Estado y tiene a su servicio a la Fiscalía. Su portavoz es el ministro de Justicia y su padrino, el presidente del Gobierno. Dispone de un coro de informadores que le hacen la réplica diaria al juez Hurtado. Y este es el investigado que dice sufrir indefensión y una investigación prospectiva". Tan indefenso como su puto amo.

La Razón

"Sánchez avanza en más cesiones: catalán, inmigración y financiación". Lo que tu pidas, corazón, estoy en tus manos. "Sánchez tiene que lidiar con unas formaciones de extrema izquierda como Sumar, Bildu y Podemos; el sumiso PNV; y la derecha independentista de Junts. En muchos casos son incompatibles entre ellos. La realidad es que consigue sobrevivir. Ahora ha ganado tiempo, que es un bien muy valioso en política, convirtiendo el ómnibus en un minibús y aceptando una grotesca pseudo cuestión de confianza que no tiene ningún valor jurídico. Hay que aclarar que le importa un pepino perderla", dice Marhuenda. Es un pragmático, es un papelucho sin trascendencia ninguna. "Es bueno que nadie se haga ilusiones. Por supuesto, Feijóo se ha montado en el minibús e incluso el palacio del PNV ya no le parece un escollo insalvable. A todo el mundo le gusta la pasta y a los nacionalistas, sobre todo. Y ganando tiempo pasito a pasito agotará la legislatura". Eso estaba claro desde el 23 J, pero a algunos les gusta soñar. Al fin y al cabo, es gratis.

El Debate

"Los ministros hacen contorsionismo para explicar que dividir el decreto no es trocearlo".

Ussía dice verdades como puños. "Ridículo el mío. Y además, compartido por millones de españoles. Me explico. Y al explicarme, me acuso. Y me declaro culpable". "Cuando Puigdemont, ayudado por el PP de Soraya, huyó de España en el portamaletas de un coche perfectamente identificado rumbo a Waterloo, me fijé en lo más insustancial. La superficialidad grotesca de su fuga autorizada. Y le dediqué diferentes textos de desahogado recochineo". "Hoy es el presidente del Gobierno de España". Entre mejillón y mejillón, "pasó de ser un fracasado golpista en pos de una Cataluña independiente a ser el presidente efectivo de su odiada nación, España".

"Sí, el de la maleta del coche, el de los 8 segundos, el que abandonó a los suyos, el que lideró un golpe de Estado violento, el que traicionó a sus partidarios, el que sometió a España a un ridículo internacional… hoy es el presidente del Gobierno español. Ha pasado de ser un títere de Sánchez a manejar a Sánchez como a un muñeco de guiñol".

"Y el ridículo lo hemos hecho los que tanto nos reíamos de las majaderías, cobardías y estercolamientos del forajido fugado. Me lo tengo que ver. Pero no dudo del diagnóstico de quien me lo vea. El ridículo es usted. O sea, yo. Y el presidente del Gobierno, Puigdemont". No te fustigues, Ussía, era impredecible. Todo en Sánchez es impredecible. O no.