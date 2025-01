"Dame, dame, dame, si quieres seguir en Moncloa, hijo de puta"

El Mundo

"Trece fiscales de Sala piden a García Ortiz que dimita ya: "La institución está sometida a una tensión insoportable"". "Terror a Albares entre los diplomáticos: 7 'víctimas' ya "por venganza" y silencio por "temor a represalias contra familiares"". Sánchez es mucho Sánchez, como te pliegues te pega un tiro sin pensárselo.





Dice Federico Jiménez Losantos que ""desde la misma víspera de la imputación de Begoña, este triángulo golpista artilló la operación de Estado contra Ayuso, aireando datos de la negociación con Hacienda de su novio, en una época en que no lo era, y chapoteando como gorrino en charco en el delito de revelación de secretos. Los indicios de corrupción que salpican a la familia, el partido, medio Gobierno de Sánchez y a "su" fiscal García Ortiz son tan evidentes que dan por perdidos los juicios, y confían su defensa no a unos abogados, sino al capocannoniere del Tribunal Constitucional. La fórmula es la de los ERE, la Ley de Amnistía y otros delitos del Gobierno a favor de sus socios: negar la legitimidad de los jueces, la Justicia y admitir sólo la de Golpe Pumpido".



Rafa Latorre se consuela como puede. "El no al minibús minimizaría la derrota que ha tenido que asumir el Gobierno al trocear el decreto, transmitiría que los reproches morales de la oposición son solo adornos de una posición prefijada e inamovible y enajenaría a una fuerza electoral, los pensionistas, que el pasado 23-J permitió que Sánchez siguiera siendo una minoría suficiente para bloquear el Gobierno de la nación".

"La derecha puede presumir de una base con mucha más tensión moral que la izquierda, convertida ya en fócido aplaudidor de las tretas de la oficialidad. Hay un distinto nivel de exigencia. A Sánchez solo se le reclama astucia e instinto de supervivencia, al PP se le reclama astucia, pericia técnica, coherencia, discurso y, además, eficiencia electoral".

"Si el PP se cree, como pregona, que España está ante un desafío tan peligroso para su Estado de Derecho, su prioridad es derrotar a quien lo comanda, a veces, en aparente paradoja, con el sí. Es decir, que debe acostumbrarse, sin traumas, a este rumor de decepción". Es peor que un rumor.

El País

"Un tercio de la cúpula fiscal pide la dimisión de García Ortiz "por el bien de la institución"". Esto lo lleva el periódico de Sánchez escondidito. "Entre los firmantes están dos ex fiscales generales, Consuelo Madrigal y María José Segarra, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y que fue la primera jefa del ministerio público del Gobierno de Pedro Sánchez". Los fiscales de Sánchez. "En la carta, estos fiscales cargan duramente contra la decisión de García Ortiz de no responder al juez durante su comparecencia el pasado miércoles en el Supremo". Se diría que a El País no le está saliendo muy bien su estrategia de apoyar al fiscal corrupto de Sánchez. Y luego, por otro lado, están los abogados del Estado que Sánchez ha puesto a su servicio y al de su amada esposa. "La Abogacía pone bajo sospecha la instrucción del juez Hurtado por vulnerar "derechos" del fiscal general". Esto no puede acabar bien.

El periódico de Sánchez sigue defendiendo al fiscal de Sánchez. "El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declaró este miércoles en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Es la primera vez en democracia que un fiscal general es citado como imputado por un delito que en este caso conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel. En teoría, esta circunstancia debería haber provocado la dimisión de García Ortiz, principal representante de un órgano de relevancia constitucional. Pero el conocimiento exacto de los hechos que investiga el Supremo desaconseja tal solución porque supondría ceder frente a quienes, desde una posición de poder institucional, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mintieron para defender a un defraudador confeso, Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso". Pero Pepa, chiquilla, como puedes hablar de mentiras hablando de Sánchez. "La estrategia del Gobierno de Ayuso necesitó la colaboración de medios de comunicación afines, que publicaron la mentira maquillada con un documento apoyado en una interpretación torticera". Perdona, chati, fue la directora de El Plural la que colaboró con sus mentiras para ser nombrada consejera de RTVE. Eso son hechos. Lo estáis llevando fatal. Un periódico no se puede implicar tanto en defender a la amada esposa del puto amo.

ABC

"Parte de la cúpula fiscal exige a García Ortiz su dimisión como fiscal general del Estado tras no responder al juez". "Trece fiscales de primera categoría recuerdan al jefe del Ministerio Público que su actitud es «impropia» de un Estado de Derecho". Él sirve a Sánchez, no al Estado de derecho.

Chapu Apaolaza cuenta que "el sanchismo, que se alumbró en un Peugeot entre Calahorra y el mitin de Dos Hermanas, transita ahora en un eco sombrío de sospechas de chanchullos y abuso de posición. De su niebla emergen nuevos chulos a caballo con un mando que antes era patrimonio de una derecha que ahora escucha Viva Suecia, sale de misa como del concierto de Paco Ibáñez y lleva zapas. El pedrismo se fue apulgarando. Indultaron a Junqueras, amnistiaron a Puigdemont, a los de los ERE y lo que haga falta, pues aquí hemos venido a sacar del talego a los amigos y a lo que digan don Álvaro y el jefe, faltaría más. Acatar es una forma de morir y requiere semejantes dosis de pragmatismo que el entusiasmo idealista se va secando y, llega un momento en el que uno se arranca a bailar y le salen 'Los Pajaritos' de Teresa Ribera en aquel acto electoral. Queda, solamente, el poder, acosado por la sospecha".

La Razón

"Parte de la cúpula fiscal insta a García Ortiz a dimitir: "Es impropio de un Estado de Derecho"". Y dale molinos, que no estamos en un Estado de Derecho, estamos en la dictadura sanchista. "El Supremo confirma para Sánchez una multa de 2.200 euros por atacar a Feijóo y hacer campaña desde el Gobierno". Preocupado, está el dictador.

"El hasta aquí hemos llegado de Madrid con el delegado del Gobierno: "Ha traspasado los límites de la decencia política"". Otro que tal baila. ¿Cuándo ha tenido decencia ese individuo? Ni política ni de ninguna otra clase. Por eso le puso Sánchez, porque es tan indecente como él.

Dice Marhuenda que "lo sucedido contra González Amador es espectacular. Un auténtico escándalo. Los ministros y altos cargos del Gobierno se pasean por las televisiones y las radios insultándolo con total desfachatez. Se puede decir o hacer cualquier cosa con el objetivo de destruir personal y políticamente a Ayuso. Lo hicieron, sin éxito, utilizando a sus padres, luego le tocó al hermano y ahora a su pareja. La filtración de unos datos para hundir a González Amador es un grave delito y en mayor medida, si cabe, cuando ha sido realizado por alguien de la Fiscalía, que es un órgano constitucional que forma parte del Poder Judicial y que tiene como misión «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley». En ningún artículo de la Constitución o del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se autoriza un comportamiento tan reprobable como es filtrar los datos de un contribuyente. Por ello, es asombroso que la fiscal jefe de Madrid defienda que muchas personas de la Fiscalía tuvieron acceso a los datos sobre el novio de Ayuso. Este nivel de inseguridad e impunidad es una vergüenza". Este gobierno es una vergüenza, pero ahí lo tienes.

Todo hay que decirlo. En The Objective Javier Benegas en muy claro. "El simple hecho de que a estas alturas tengamos que estar haciendo cábalas sobre la continuidad de un granuja, tan hundido en el fango de la corrupción que la mierda le roza la comisura de los labios, debería darnos la medida de lo desesperada que es nuestra situación". "Y añado un aviso a navegantes. Cuidado con descontar que tarde o temprano las elecciones generales se celebrarán y el impostor será destronado. Tampoco de eso podemos estar ya seguros, porque Sánchez es el agujero negro de nuestra política. Una anomalía capaz de distorsionar las leyes y reglas más fundamentales". Eso quedó claro el 23J y no deberíamos olvidarlo. Nunca.

"«Dame, dame, dame… si quieres seguir en la Moncloa, ¡plagiador hijo de puta!»", le dicen sus socios. Y el hijo de puta pues se lo da.