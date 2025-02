La Fiscalía Anticorrupción 'caza' a la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, Santos Cerdán

La Fiscalía Anticorrupción ha ‘cazado’ a Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE. Santos Cerdán es diputado y secretario de Organización de los socialistas desde la destitución de José Luis Ábalos en julio de 2021.

El empresario Víctor de Aldama señaló a Santos Cerdán durante su declaración del pasado mes de noviembre ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el marco de la trama Koldo. Aldama desveló la existencia de un sistema de corrupción del PSOE para cobrar mordidas ilegales derivadas de adjudicaciones públicas denominadas "cupos". Una trama que apuntaba directamente al secretario de Organización del PSOE. Además, Aldama aseguraba que Santos Cerdán percibió una comisión de 15.000 euros en un sobre en un bar frente a la sede socialista de la calle Ferraz. Al ser preguntado por este asunto en los pasillos del Congreso, el propio Santos Cerdán lo negaba visiblemente nervioso.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "la Fiscalía Anticorrupción que investiga la trama Koldo y la trama Hidrocarburos ha constatado la existencia de material incriminatorio contra Santos Cerdán tras el trabajo efectuado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)".

"Los investigadores han localizado indicios delictivos contra Santos Cerdán en el teléfono móvil incautado a Aldama en el marco de la trama Hidrocarburos. No obstante, también hay indicios contra el dirigente socialista de una etapa anterior, previa a la creación de la trama Koldo. Esta información es independiente del dispositivo del comisionista", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD aseguran que "se está investigando la adquisición por parte de Santos Cerdán de inmuebles en Navarra y de vehículos, que podría haber obtenido gracias al presunto cobro de mordidas y de comisiones ilegales".

En este contexto, es clave el auto de diligencias del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que investiga la parte de la trama Koldo que afecta a los aforados. Entre las diligencias acordadas, destaca especialmente la petición a la UCO de un "informe efectuado a partir de las comunicaciones telefónicas realizadas y demás actuaciones efectuadas hasta el momento de los hechos que conciernen a los tres investigados en esta causa (don José Luis Ábalos Meco, don Koldo García Izaguirre y don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado)".

"Debiendo expresarse, además, la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas, con especial referencia a los mensajes que, en este momento de la investigación, aparezca pudieran haber intercambiado, desde cualquiera de los terminales intervenidos, el Sr. Aldama Delgado con los Sres. don José Luis Ábalos Meco, don Víctor Ábalos, don Ángel Víctor Torres o subordinados de éste, don Santos Cerdán, o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo", destacaba el magistrado Leopoldo Puente.

"La investigación en el Supremo ya ha rebasado a Ábalos. En el auto, el magistrado Puente pone el foco a Santos Cerdán y al ministro Ángel Víctor Torres. No obstante, el instructor ha ampliado la investigación a todos los ministros al solicitar las comunicaciones con ‘cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo´", concluyen.

El ‘desmentido’ de Santos Cerdán a Aldama

Tras la declaración de Aldama el pasado 21 de noviembre, Santos Cerdán afirmaba lo siguiente: "No tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva, ha dado contra todos, sin pruebas y con mentiras". Según el dirigente socialista, Aldama "no tiene ninguna relación" con Pedro Sánchez, ni con él mismo: "Ni lo conozco, nunca podrá decir que ha estado conmigo".

"Tendrá que responder ante las acciones judiciales. No hemos recibido dinero, ni Ángel Víctor Torres, ni Carlos Moreno ni yo. Nunca ha estado conmigo, que geolocalicen los móviles, no me conoce personalmente. Conmigo no ha estado nunca", concluía Santos Cerdán.