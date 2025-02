Tania Sánchez, sobre Karla Gascón: "El objetivo es que la gente que piensa cosas no respetables deje de pensarlas"

En el derrumbe de la actriz trans Karla Sofía Gascón, que ha pasado en muy pocos días de ser icono de la izquierda LGTBi a sufrir un abrupto proceso de cancelación, destacan las palabras que lanzó este jueves en Más Vale Tarde la ex política y ahora tertuliana Tania Sánchez.

Quien fuera dirigente de IU en Madrid y diputada de Podemos sentenció que "hay palabras que no son respetables" y "no todo vale en la libertad de expresión", antes de matizar que "las opiniones en general, no delinquen, que alguien piense algo no significa que esté cometiendo un delito".

💬 Tania Sánchez, sobre Karla Sofía Gascón: "El objetivo es que las personas que piensan cosas no respetables dejen de pensarlas" https://t.co/IxbgTqvECQ — laSexta (@laSextaTV) February 6, 2025

"El objetivo", aclaró Sánchez, "es que la gente que piensa cosas no respetables deje de pensarlas". No señaló la ex pareja de Pablo Iglesias sobre quién recaería la decisión de decir qué es y que no respetable en medio de un debate en el que todo tipo de figuras de la izquierda, entre ellos el ministro de Cultura Ernest Urtasun, han pasado del elogio exacerbado de Gascón a la crítica más dura en sólo unos días.

Tras difundirse unos tuits antiguos con sus opiniones sobre el Islam y el movimiento Black Lives Matters, entre otros, Gascón ha sido arrinconada en la promoción de la película Emilia Pérez, con la que aspira al Óscar. También se ha cancelado el que iba a ser su primer libro así como su presencia en los Goya entre ataques casi unánimes de quienes hace sólo una semana la encumbraban por su nominación.