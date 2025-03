Ineco desmiente a la expresidenta de Adif Pardo de Vera sobre la contratación de Jessica Rodríguez

La empresa pública Ineco ha desmentido a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en relación a la contratación de la prostituta del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez.

Pardo de Vera aseguró la semana pasada que Ábalos y Koldo García le comunicaron cuando presidía Adif que necesitaban personal de refuerzo administrativo. La propia Pardo de Vera afirmó que no realizó ninguna gestión para contratar a Jessica Rodríguez y que había ofertas públicas y oposiciones, que era la única forma de contratar en Ineco, y que así se lo indicó a ambos. Por último, afirmó que eran independientes como empresa.

Un comunicado de Ineco remitido a los trabajadores el pasado 6 de marzo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, asegura que la contratación de Jessica Rodríguez se efectuó a petición de ADIF: "La incorporación de una auxiliar administrativa, hace seis años, se inscribe en un encargo de Adif Alta Velocidad para dar servicio de apoyo técnico y gestión administrativa en las oficinas del cliente, en el marco de un contrato temporal, encuadrado en la categoría de Asistente 3 rama Administrativo, del día 01/03/2019 al 28/02/2021".

"El tratamiento que se dio desde lneco a esta persona trabajadora siguió la metodología, vigente en el momento de la contratación, establecida para los empleados que trabajan en oficina de cliente, no solo a través del procedimiento ordinario de tramitación de partes y control horario - que realizó desde su propia cuenta de usuario - sino, también, a través de los correos electrónicos que, dentro del desempeño ordinario habitual de cualquier profesional de la compañía, intercambiaba con sus responsables técnicos y organizativos, entre los cuales la empleada llegó a detallar los días de la semana que tiene más carga de trabajo o la distribución semanal de su actividad laboral", añadía el comunicado.

"Ante esta situación, y en defensa de la reputación de lneco y de sus profesionales, del buen hacer de las responsables que supervisaron e hicieron seguimiento de la labor desempeñada por la citada exempleada y con el firme compromiso con lo transparencia y la justicia, lneco procederá a contactar con la Fiscalía Anticorrupción, poniéndose a su entera disposición para facilitar toda la documentación interna relacionada con el seguimiento de su actividad laboral, con el fin de que pueda esclarecerse el testimonio de esta persona", concluye Ineco.

Comunicado de Ineco sobre la contratación de Jessica Rodríguez.

Fuentes de Ineco consultadas por LD destacan que "la naturaleza de la relación Ineco-Adif es muy particular. La contratación de Jessica Rodríguez fue un encargo de Adif AV (Alta Velocidad), Adif y Adif AV opera bajo una misma presidencia y comparten Direcciones Generales. Es decir, se pidió que aportaran personal a cargo de una encomienda de servicio que luego facturarían a Adif. Todavía no ha salido a la luz quién solicitó la contratación, ni para que área".

"Por lo tanto, la declaración de Isabel Pardo de Vera fue cuando menos, intencionalmente inexacta. ADIF no contrató directamente, pero hizo el encargo pagado con dinero publico. El responsable de Recursos Humanos ha vuelto discretamente al edificio de la ingeniería, con perfil bajo, a espera de que todo pase", destacan.

La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera.

La declaración de Jessica Rodríguez en el Supremo

En su declaración como testigo de hace dos semanas ante el Supremo, Jessica Rodríguez se refirió a su contratación en Ineco: "Me imagino que me contrataron por encargo del Sr. Ábalos sí, porque yo no había echado el CV en ningún sitio. Luego me llamaron para ir a hacer una entrevista a los días con un señor, no recuerdo su nombre. La entrevista fue muy sencilla, para conocerme. Era para ser auxiliar administrativo. Yo tenía un grado superior, y estaba estudiando la carrera y tenía conocimientos de Office, que era lo único que necesitaban".

"Fui a recoger un portátil que necesitaba para el trabajo, hice un curso de riesgos laborales, y me dijeron que tenía que estar a la espera de que Joseba (el hermano de Koldo) me dijese…. Era auxiliar administrativa del Sr. Joseba. Yo le pregunté alguna vez si necesitaba algo, pero nada. Estuve dos años y cobraba el SMI, unos 1.060 euros", afirmó.