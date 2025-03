La Fundación salpicada por el caso Tito Berni contrató a Ábalos como consultor durante la presidencia de Zapatero

La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP) salpicada por el caso del Tito Berni contrató a José Luis Ábalos como consultor durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

Varios contratos millonarios adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la FIIAPP son investigados en el caso de corrupción que afecta al que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’. Actualmente, el patronato de esta Fundación está presidido por el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares y son vocales el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Un currículum de 83 páginas de Ábalos intervenido por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al que ha tenido acceso Libertad Digital, destaca que el exministro de Transportes fue "consultor en Cooperación Internacional desde 1991".

"He sido contratado, entre otros, para el Programa de Apoyo a la Descentralización y el Desarrollo Local para la Paz, y por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de administraciones y políticas públicas (FIIAPP), del sistema de la cooperación española desde 2006, en temas de descentralización y municipalismo, así como por diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Universidades. Especializado en Fortalecimiento Institucional y procesos democráticos y de paz, sin embargo he trabajado en identificación, formulación, gestión y seguimiento de proyectos de desarrollo y muy especialmente en proyectos de infraestructura educativa, sanitaria, agua y saneamiento", señala el CV del exministro.

El documento también recoge viajes de Ábalos con la FIIAPP a Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú. Concretamente, en Colombia participó en noviembre de 2006 en la "Definición de líneas de colaboración entre FIIAPP y DANSOCIAL (Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria de Colombia)", en Bogotá. En abril de 2007 fue "coordinador de la Misión de asistencia técnica de FIIAPP para el DANSOCIAL)", también en Bogotá. Por último, en diciembre del año 2009 asistió a un "encuentro de Líderes y Expertos de América Latina. Gobernanza y Cohesión Social" en Cartagena de Indias.

A Ecuador viajó en noviembre de 2006 con la FIIAPP para participar como "ponente en el VIII Congreso de Municipalistas" en Guayaquil. A Guatemala acudió en febrero del 2006 como ponente y relator del Grupo "Gestión de Servicios Públicos Locales" en el Seminario "Por la Descentralización y el Fortalecimiento Municipal en Centroamérica" en la ciudad de Antigua. Finalmente, acudió con la misma Fundación en abril de 2007 a Perú para participar en la "identificación de programas cooperación" en Lima y Chimbote. Precisamente, en Chimbote la UCO ha acreditado que Ábalos posee un inmueble a su nombre.

Fiadelso, investigada por desvío de fondos públicos

Tal y como publicó LD, el Tribunal Supremo investiga la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por posible desvío de fondos públicos. El magistrado instructor Leopoldo Puente acordó la semana pasada una batería de diligencias de investigación a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Fiadelso y los movimientos bancarios de Ábalos. Los investigadores presentaron un informe patrimonial del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE con distintos terrenos y propiedades adquiridas en Colombia, Perú, Madrid y Valencia.

El foco de la investigación patrimonial a Ábalos se ha puesto en la Fundación Fiadelso que fundó hace más de 20 años. Esta supuesta ONG recibió al menos 5,5 millones de euros en subvenciones públicas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Parte de estos fondos procedía del presupuesto de la Agencia de Cooperación al desarrollo". Existen sospechas de que Fiadelso podría haber sido utilizada para efectuar un presunto blanqueo de capitales o para desviar fondos públicos obtenidos de diferentes administraciones españolas.