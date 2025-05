Impulso Ciudadano disecciona el "Pacte" lingüístico de Illa y denuncia todas sus trampas y ataques al español

"Deriva excluyente", "marginación sistemática de los hispanohablantes", "instrumento de división", "acoso a los derechos lingüísticos". Estas son algunas de las expresiones utilizadas por la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano para definir el "Pacte Nacional per la Llengua" suscrito este martes por el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, sus aliados de ERC y los "Comuns", los sindicatos y las principales entidades separatistas, incluidas Òmnium y la Plataforma per la llengua.

Junts y la CUP se niegan a suscribir el acuerdo porque consideran que el gobierno de Illa todavía no ha aclarado qué hará si el Tribunal Constitucional ratifica las sentencias del 25% de español en la enseñanza obligatoria en Cataluña. También reprochan que Illa habla a veces en español y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha cumplido su promesa de lograr que el idioma catalán sea oficial en la Unión Europea.

El "Pacte Nacional" fue un requisito de ERC para investir al socialista Salvador Illa que contempla partidas de más de doscientos millones anuales para la imposición del catalán y prevé la incorporación de medio millón de hablantes en los próximos cinco años, en su mayoría procedentes de la inmigración extranjera según los cálculos de la Generalidad.

Presencias y ausencias

El partido de Carles Puigdemont y la CUP no han firmado aún el pacte, pero Illa ha logrado un apoyo importante en el apartado simbólico. El expresidente de la Generalidad Jordi Pujol, al que se atribuye la aplicación a rajatabla de la inmersión lingüística en las escuelas, ha ayudado entre los invitados a la firma del acuerdo.

Quienes han excusado su presencia a pesar de haber suscrito el acuerdo han sido los presidentes de Òmnium, Xavier Antich, y el jefe de la "Plataforma per la Llengua", Òscar Escuder. Tampoco Oriol Junqueras ha querido salir en una foto encabezada por Salvador Illa a pesar de que el PSC se ha significado siempre por impulsar, crear medidas o apoyar a favor de la implantación del catalán en detrimento del español.

Al respecto, la entidad Impulso Ciudadano, que preside el exdiputado de Ciudadanos José Domingo, ha reaccionado con un manifiesto titulado "¡NO al 'Pacte Nacional per la Llengua'!" en el que afirma que "lejos de fomentar la convivencia, el gobierno de la Generalidad ha convertido la lengua en un instrumento de división, sometimiento ideológico y exclusión social. El llamado 'Pacte Nacional per la Llengua', que ahora se presenta como una fórmula de gran consenso y para todos, no es más que una vuelta de tuerca en esta estrategia de acoso a los derechos lingüísticos de millones de catalanes".

A continuación, se califica de "autoritario" el "modelo monolingüe" y reclama "una Cataluña de todos, donde el respeto, la libertad y la igualdad no sean una quimera sino una realidad".