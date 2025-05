Biedma acorrala a Sánchez y manda al banquillo a su hermano: "Tendría relaciones con miembros del Partido para influir"

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha acorralado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez por el enchufe de su hermano David en la Diputación Provincial de Badajoz: "El y su entorno cercano tendrían relaciones estrechas con otros miembros del Partido en Extremadura con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el Puesto".

En un auto de 18 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la instructora rechaza el recurso presentado por David Sánchez contra su procesamiento por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. "Sorprende a esta instructora, acostumbrada a resolver recursos contra Autos de Procedimiento Abreviado desde hace muchos años, el tono y contenido de los interpuestos en la presente causa,- más propios de los recursos contra las sentencias condenatorias-, pues parece olvidarse por los intervinientes, que nos encontramos en la fase de instrucción del procedimiento, donde se practican diligencias de investigación con la finalidad de determinar la existencia de indicios de criminalidad. La verdadera prueba es la que se practica en el juicio, con las garantías de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, y conforme a la valoración de la misma habrá de decidirse si se absuelve o condena a los investigados".

"El hecho de que DAVID SANCHEZ , una vez creado el Puesto, ejerciera, en un principio, las funciones previstas en su contrato, y, por lo tanto, evidentemente ayudara en la labor de los Conservatorios, no justifica la creación del Puesto, pues , como hemos visto, su origen no concuerda con lo determinado en la Ficha descriptiva ni con las declaraciones de testigos e investigados", añade.

"Los correos corporativos de EVARISTO VALENTÍ cuya incautación fue acordada, habían sido eliminados. Dice EVARISTO que probablemente por él mismo. Sin perjuicio de ello, a través de la incautación de los correos de la cuenta personal de YOLANDA SÁNCHEZ BALTASAR, se recuperó un correo de fecha 19-5- 2017", apunta.

"El denominado "rumor" sobre el "hermanísimo" se hizo realidad, lo que no puede significar otra cosa que no sea que la información que circulaba era cierta, existiendo también indicios de que el propio DAVID SÁNCHEZ conocía tal dato, pues es inverosímil que en el ámbito de los Conservatorios y Cultura se supiera que el Puesto era para él, o , como poco, que iba a presentarse al mismo, al menos, desde semanas antes de la publicación de las bases de la convocatoria, y que el propio beneficiado no lo supiera y encontrara la oferta de empleo de casualidad ,a través de un buscador, pues lo anterior sería como atribuir dotes adivinatorias a todos los que ya habían convertido en ampliamente conocido el término "el hermanísimo" y su vinculación con el Puesto de "Coordinador de las Actividades de los Conservatorios"", subraya.

"Es destacable, además, que en la fecha de creación del Puesto, DAVID SÁNCHEZ carecía de empleo estable, y que en la fecha de publicación de las bases, se encontraba en estado de búsqueda activa de trabajo, según sus propias manifestaciones. En cuanto a la frase , tan comentada en los recursos, referente a que la decisión de creación del Puesto lo fue, a petición "seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad", lo anterior se deriva de la pura lógica, pues si DAVID SÁNCHEZ, en el momento de la Creación y Adjudicación del Puesto, no conocía a nadie en Badajoz , o por lo menos, no hay indicios de ello, lo que si consta, por ser hecho público y notorio, es que su hermano había sido Secretario General del PSOE, - y volvió a serlo durante el periodo de adjudicación del puesto- y, como tal, había visitado en diversas ocasiones Badajoz y la provincia , y por razón de dicho cargo y de dicha pertenencia al Partido Político, él y su entorno cercano tendrían relaciones estrechas con otros miembros del Partido en Extremadura con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el Puesto", señala Biedma.

Apertura de juicio oral

En un segundo auto de 6 páginas, al que ha tenido acceso LD, La instructora acuerda la apertura de juicio oral contra LUIS MARÍA CARRERO PEREZ, RICARDO CABEZAS MARTÍN, CRISTINA NÚÑEZ FERNÁNDEZ, JUANA CINTAS CALDERÓN ZAZO, MANUEL CANDALIJA VALLE, FÉLIX GONZÁLEZ MÁRQUEZ, EMILIA PAREJO GALA, ELISA MORIANO MORALES, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA, DAVID SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, FRANCISCO MARTOS ORTÍZ, por delitos de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA y TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

Además, declara órgano competente para conocer y juzgar esta causa el JUZGADO DE LO PENAL DE BADAJOZ que por turno de reparto legal corresponda.

