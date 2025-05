El supuesto 'negro' de David Sánchez desvela toda la verdad de la criticada 'Danza de las Chirimoyas'

Desde que empezó a circular el vídeo de "La Danza de las Chirimoyas", la única obra supuestamente escrita por David Sánchez, las burlas y críticas hacia el hermano del presidente del Gobierno no han dejado de crecer. Sin embargo, este lunes, comenzaba a circular el rumor de que, en realidad, ni siquiera la habría escrito él mismo, sino que habría sido el pianista cubano Leonel Morales o "alguien de su entorno", tal y como publicaba Vozpópuli.

En conversación con Libertad Digital, el aludido asegura que él no ha sido, pero desvela que fue su propio hijo —con el que comparte nombre—el que la estrenó, e incluso fue a su casa para que Sánchez le explicara en primera persona el trasfondo de la pieza y el porqué de tal curioso título. Además, y aunque se excluye, no descarta que alguien la escribiera en su nombre. "No es una maravilla, pero técnicamente está bien escrita y, además, por alguien que sabe tocar el piano", sugiere.

Su hijo estrenó la obra

El origen de toda esta historia se remonta a hace más de una década: "Yo tengo un hijo que se llama igual que yo, estudiaba piano y había ganado varios premios internacionales, así que mi mánager, que venía siguiendo sus pasos, me dijo que, cuando tuviera 17 años, le iba a coger para su empresa como joven talento". Efectivamente, así fue.

Según relata Morales, este profesional lleva la carrera de muchos artistas y cantantes de ópera, por lo que "siempre está en el Teatro Real", lo que le habría permitido conocer al hermano de Pedro Sánchez. "Al parecer, él le dijo que iba a estrenar una obra que le había encargado la fundación Menuhin (en memoria del legendario violinista) y, como no iban a pagar nada, mi mánager se lo dijo a mi hijo porque pensó que podía ser un buen escaparate", recuerda.

Visitó a David Sánchez en su casa

El joven aceptó y se puso en contacto con el hermano del presidente del Gobierno: "Fue a su casa porque, al ser una obra que no se conoce, que no tienes 40 libros que hablan de por qué se escribió o 50.000 grabaciones que puedas escuchar, si el compositor está vivo, el intérprete siempre va a verlo para que le cuente qué sintió, cómo la escribió… Es decir, para documentarse".

Según Morales, todo transcurrió en un clima de cordialidad. "Le contó que se llamaba "La Danza de las Chirimoyas!, porque a Menuhim le gustaban mucho las chirimoyas, era su fruta preferida, así que, al encargarle una obra para homenajearle en la Academia de Bellas Artes, pensó en ese nombre. Leonel hijo estrenó la obra y, según su padre, a pesar de las críticas que ha recibido, "la tocó espectacular y la defendió mejor que como aparecía en la partitura", aunque, muy a su pesar, él no pudo ver la interpretación en directo, porque estaba de gira.

Las dudas sobre la autoría

De acuerdo con su relato, hasta ahí llegaría el vínculo de esta familia con David Sánchez. Ni uno ni otro habrían tenido nada que ver con la composición de la obra. "Yo a David ni siquiera le conozco. No le he visto en mi vida. Y, es más, yo ni siquiera soy compositor", aclara. Sin embargo, el pianista no descarta que, efectivamente, alguien se la escribiera: "Hay una cosa que yo no sabía, y es que este señor nunca ha compuesto nada. Y es verdad que eso es muy sospechoso, porque esta obra no está mal escrita; no es una maravilla, pero no técnicamente está bien escrita".

Respecto a la posible confusión que podría haber generado el nombre de su hijo, Morales reconoce que este no tuvo más remedio que cambiárselo porque le confundían con él. "Cómo nos llamamos igual, Google empezó a confundirse. Cuando la gente me buscaba a mí, aparecía mi biografía con su foto y, ya cuando cumplió 18 años, mi mánager habló con nosotros y nos dijo que era imprescindible que se cambiara el nombre, así que pasó a llamarse Leo de María".

Entre quienes apuntan a su posible autoría, destacan que "La Danza de las Chirimoyas" tiene una clara influencia de dos compositores: Alberto Ginastera, cuyas piezas aseguran que Morales interpreta habitualmente, aunque él lo niega, y Antón García Abril. Este último, conocido sobre todo por sus creaciones para cine y televisión, "tiene también una amplia obra pianística cuya integral fue precisamente grabada por Leonel Morales en 2004 para la discográfica Iberautor", explicaba Vozpópuli que, además, remarcaba la relación personal existente entre ambos. En este caso, Morales sí lo reconoce, pero insiste: "Yo no escribí esa obra y, además, es que jamás he sido compositor".

