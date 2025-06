Feroz ataque de la defensa a la juez Biedma, "injustificadamente desconsiderada hacia los hermanos Sánchez"

La defensa de David Sánchez continúa batallando contra la decisión de la juez Beatriz Biedma de llevarlo al banquillo por prevaricación y tráfico de influencias. En un nuevo escrito que acompaña al recurso de apelación contra el auto de procesamiento, cargan de nuevo contra el proceso y contra la magistrada, negando la "influencia" de Pedro Sánchez en la obtención del cargo de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios en la Diputación de Badajoz.

A su juicio, el auto "carece de fundamento y motivación reglada" y deja "deshilvanados y enunciados por sospecha" los hechos que se investigan. Al mencionar cómo la juez destaca que Pedro Sánchez visitó como secretario general el PSOE Badajoz y la provincia y tendría relaciones estrechas con miembros del partido con "capacidad para influir", el abogado llega a hablar de "fantasmagórica conspiración delictiva" y de "rabiosa indeterminación" acerca de esos socialistas.

En el escrito, el letrado se pregunta "qué tendría que haber hecho David Sánchez Pérez-Castejón para acceder a la función pública en el Reino de España, sin que fuera controvertida su toma de posesión y poder ganarse la vida" "Muy sencillo: sentarse delante del mapa de este país y, con la información que se le diera acerca de este particular, terminar de fijar, tras un proceso de descarte, qué municipio no ha visitado su hermano en condición de Secretario General del PSOE, porque así se desvanece el indicio autómata de que allí donde haya estado dando un mitin, apoyando a un candidato regional o provincial, o en acto análogo, constituye ya de por sí un terreno prohibido para que un ciudadano con titulación académica y méritos suficientes pueda presentarlos para obtener el puesto", se responde.

La defensa insiste en que a David Sánchez se le va a juzgar "sin apoyo en dato indiciario de clase alguna" sobre los los "actos de influencia" para lograr su cargo y habla de "origen errático" en las "dinámicas criminales" planteadas por la juez. "Racional y objetivamente, por decirlo de manera llana, la Instructora no sólo no ha solventado con rigor motivacional el requerimiento de esta parte" tras el anterior recurso "sino que va mucho más allá ahora en la deflagración y desprecio hacia la garantía de tutela judicial efectiva, y así debe decirse en el ejercicio del derecho de defensa que asiste a nuestro representado", afirma.

"Prospectivo y ensoñado"

También dice el abogado que el auto "es injustificadamente desconsiderado hacia los hermanos Sánchez: a uno se le atribuye a la ligera, y sin citarle, una capacidad de influencia delictiva de la que no hay ni rastro -supuestamente, tendrían relaciones estrechas, todo en condicional- y al otro una bisoñez en el desarrollo de su profesión absolutamente impropia de un discurso judicial homologable, desterrando la hipótesis de que sus méritos fuesen superiores a los de los restos de los aspirantes". Según el letrado, "se está ventilando en el orden jurisdiccional criminal la ortodoxia administrativa de la convocatoria de una plaza frente a la que nadie -ni los firmantes perdedores, ni ningún político al que el proceso le parecía raro- opuso absolutamente nada, a pesar de los rumores".

"¿Qué delito ha cometido nuestro defendido, al margen de la extraordinaria vagancia indiciaria obrante?", lamenta el abogado, que dice que todo es "prospectivo y ensoñado" e insisten en que "no se encuentra detalle" del "acto concreto de influencia". "Por no saber, no se sabe, desde el prisma indiciario, a quién habría influido el Sr. Sánchez", dice.