La cloaca también tenía audios de la juez Teresa Palacios, la que rechazó condenas por la salida a Bolsa de Bankia

La juez Teresa Palacios de la Audiencia Nacional también figura entre los archivos de la cloaca. Palacios fue la artífice de la sentencia que rechazó condenas por la salida a Bolsa de Bankia, el banco ligado a Rodrigo Rato. Se trató de unas de las acusaciones con las que la izquierda pretendía apuntalar el ataque al PP por un hundimiento, el de las cajas de ahorros, que fue gestionado por el entonces gobernador del Banco de España, el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la crisis negada hasta que fue demasiado tarde por el también socialista, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de un archivo con audios: "Teresa Palacios - AN-Comida-17.10.07.mp3". Y cuya última modificación tiene fecha de 1 de febrero de 2023, lo que implica que la cloaca estaría operativa en favor del PSOE antes incluso de la reunión de coordinación del 25 de abril de 2024 -un día después de la carta del presidente enamorado-.

Ese día de 2024 Santos Cerdán, Leire Díez y más integrantes de la cloaca se reunieron en Ferraz para actuar en defensa de Pedro Sánchez. Ellos ya conocían la imputación de Begoña Gómez y Pedro Sánchez necesitaba protección frente a las investigaciones judiciales. La cloaca no dudó en juntarse, llegando Leire Díez en vuelo ese mismo día por la tarde ante la llamada de Cerdán, tal y como ha adelantado Libertad Digital.

Un operativo político anterior a la crisis pública

Pero este archivo de Teresa Palacios en manos de la cloaca prueba, como también ha explicado Libertad Digital, que ese día hubo toque de corneta a los fontaneros, pero no fue el nacimiento de la cloaca. El archivo de la juez de la Audiencia Nacional data de febrero de 2023, más de un año antes. Lo que certifica que ya desarrollaban trabajos en favor del PSOE.

Y la persona elegida -capa judicial una vez más- se suma al resto de objetivos estrella de la cloaca. Su documentación a la que ha tenido acceso Libertad Digital prueba todo un plan de ataque al juez Peinado, el magistrado que instruye el caso contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; a Manuel Marchena, jefe entonces de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el mismo alto tribunal que ha imputado al fiscal general de Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz; a la juez Biedma, la que ha instruido la causa contra el procesado ya hermano del presidente; o a Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción que ha amparado a Víctor de Aldama para que aporte pruebas en los casos de corrupción que acosan al Gobierno de Pedro Sánchez.

El caso Bankia

La Audiencia Nacional (AN), efectivamente, bajo influencia de Teresa Palacios, absolvió a los 34 acusados por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y del FMI, Rodrigo Rato, para quien la fiscalía pedía 8 años y medio de cárcel.

Estaban acusados de delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. El tribunal de la Sala de lo Penal de la AN (Sección Cuarta) señaló en su sentencia que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera, y destacó que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos.

La sentencia fue la número 13/2020, de 29 de septiembre, y estuvo firmada por los magistrados Ángela Murillo Bordallo (presidenta del tribunal y Ponente de la resolución), Teresa Palacios Criado y Juan Francisco Martel Rivero.

Teresa Palacios, por cierto, fue la misma que intervino en la sentencia de las black. Ella fue la magistrada de la Audiencia Nacional encargada de redactar como ponente la sentencia del caso de las tarjetas black, el fallo con el que la AN condenó a los 65 altos cargos y exdirectivos de Bankia que se sentaron en el banquillo por el uso de estas tarjetas.

