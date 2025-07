"No tiraré la toalla". Esta es la máxima sobre la que giró la comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno argumentó que no lo va a hacer por tres razones: porque es un "político limpio que desconocía" las corruptelas de sus máximos colaboradores en el PSOE y en el Gobierno; porque aspira a recuperar la "confianza" de sus socios; y porque el "proyecto político" que representa, y que "va más allá" de su persona, "aún no está culminado".

Esta última cuestión que introdujo Sánchez es la de mayor calado político y resultó especialmente reveladora cuando profundizó algo más en ella. "No voy a tirar la toalla y voy a continuar porque tenemos un gran proyecto de país en el que confían millones de personas. Un proyecto que no podemos abandonar por la corrupción y la zafiedad de unos pocos".

Dentro de ese proyecto de país quedan tareas pendientes aún por hacer tras siete años gobernando, dijo el jefe del Ejecutivo: el "pleno empleo, sobre todo en los jóvenes"; "mejorar" el poder adquisitivo, el sistema educativo, el sanitario; el acceso a una vivienda, "los derechos y libertades de las mujeres"… Y "todavía tenemos que culminar ese proyecto, siempre inconcluso, que es el modelo autonómico".

Esto último no pasó desapercibido para la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Nuestro modelo autonómico se culminó hace décadas", replicó en redes sociales. "Sánchez miente porque lo que prepara es la anexión de Navarra al País Vasco y la ruta hacia el Estado plurinacional que buscan sus socios", añadió.

"Todavía tenemos que culminar ese proyecto siempre inconcluso que es el modelo autonómico". Nuestro modelo autonómico se culminó hace décadas. Sánchez miente porque lo que prepara es la anexión de Navarra al País Vasco y la ruta hacia el Estado plurinacional que buscan sus… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 9, 2025

Este martes Ayuso volvió a denunciar "la financiación ilegal que se pretende para Cataluña" y que se va a negociar "en mitad del verano". "Ya se viene acordando desde hace muchísimo tiempo, especialmente desde el verano pasado, cuando Zapatero, Illa y Sánchez pasaron juntos el verano en bermudas hablando de todo esto, pero este es el peaje de la legislatura junto con la amnistía, que ya ha dicho Europa que es una autoamnistía y que no es legal", advirtió.

