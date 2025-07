Bronca entre el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y el grupo de Vox en el Parlament. Una moción sobre indumentaria islámica ha provocado una dura respuesta en la red social X de Fernández, que ha mandado literalmente a los diputados de Vox "a cascarla".

El dirigente popular ha estallado en X después de que Vox publicara un mensaje en el que denunciaba que "solo Vox vota a favor de prohibir el velo islámico en el Parlamento de Cataluña. PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP votan en contra. PP y Aliança se abstienen".

Os voy a contar una historia que hemos vivido hoy en el Parlament.

Y os la voy a contar desde la credibilidad que, humildemente, creo que me otorga el haberme opuesto SIEMPRE a los cordones sanitarios contra Vox o a Aliança.

La moción a la que se refiere la noticia no exigía… https://t.co/RibXyd0NC5 — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) July 24, 2025

El texto va acompañado de un vídeo que recoge la literalidad de la moción del partido de Santi Abascal. Los diputados de Vox en Cataluña planteaban "promover la prohibición del velo islámico así como cualquier otro atuendo o vestimenta islámica en todos los edificios y espacios públicos abiertos y cerrados, incluyendo escuelas , universidades, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles por ser contrarios a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres".

Alejandro Fernández arranca recordando que siempre se ha opuesto a los cordones sanitarios contra Vox o Aliança Catalana y señala: "La moción a la que se refiere la noticia no exigía prohibir el burka o el velo islámico (la hubiéramos apoyado sin dudarlo) sino que se refería textualmente a prohibir 'cualquier vestimenta islámica'. ¿Y eso qué significa? ¿Que las babuchas, las túnicas y las chilabas se prohíben también? ¿Y qué será lo siguiente?"

"Rojos, masones y separatistas"

A continuación, Fernández concluye que "evidentemente, el texto buscaba expresamente que no pudiéramos votar a favor para así poder colgar en redes que todos los del PP somos 'rojos, masones y separatistas' ¿Sabéis qué? No me dais ningún miedo. Voto en conciencia lo que me da la gana y no me vais a dar ni una sola lección de amor a España, a la Libertad y a los valores del humanismo cristiano".

"Buscad a algún débil de espíritu que se achante con vuestra demagogia de Gaceta. Conmigo lo tenéis claro. Soy catalán, soy español. Y soy del PP. Muy orgulloso", añade Fernández para finalizar con un "y si no os gusta... a cascarla".

Las relaciones entre los diputados de Vox y los del PP en el parlamento catalán habían sido hasta ahora cordiales. Los diputados de Vox son ignorados por casi todos los demás parlamentarios, salvo por los del PP. El mensaje de Vox denunciando que PP y Aliança se abstuvieron puede haber marcado un antes y un después en esa cordialidad.

El burkini de Orriols

La bronca tiene lugar en medio de un debate azuzado por Sílvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, que ha prohibido el burkini en la piscina municipal de la localidad gerundense. Orriols introdujo ese asunto en el mismo pleno y en una pregunta dirigida a Salvador Illa, quien le espetó que "usted es una vergüenza para Cataluña".