Begoña Gómez divulgó que era directora de un centro de negocios que casualmente estaba pegado a la Sauna Adán

Pocos datos hay concretos sobre el currículum de Begoña Gómez, pero mientras numerosos testigos siguen afirmando que ella tuvo un papel activo (llevaba las caja y las cuentas) en el negocio familiar de saunas y prostíbulos, un nuevo hecho llamativo aparece. Ella divulgó que trabajó en desde 1996 y hasta 1999 como directora del Centro de Negocios Atenea para, a continuación, y durante casi veinte años, trabajar como "directora de consultoría en externalización comercial del Grupo Inmark, entre Madrid, Barcelona y Lisboa".

Pues bien, lo cierto es que Atenea Centro de Negocios SL fue una "denominación histórica de AFFIRMA GRAN VIA SL", como muestra la base de datos Axesor en base a información obtenida directamente del Registro Mercantil. AFFIRMA, por su parte, figura como sociedad en extinción. Pero, eso sí, lo que se puede comprobar es su ubicación. Y su sede social estuvo a escasos metros de la polémica Sauna Adán. AFFIRMA estaba en la Calle San Bernardo número 20; la sauna en San Bernardo 38; y la sociedad que la gestionaba a nombre de la familia de Begoña Gómez, en San Bernardo 36. Traducido: que el mundo de Begoña Gómez transcurría en un reducido número de metros o portales.

La polémica por estos negocios ha crecido a raíz de la intervención de Alberto Núñez Feijóo y de la aparición de una serie de testimonios que han corroborado no sólo que habría prostíbulos, además de saunas gais, sino que en la saunas había prostitución y que Begoña Gómez tenía un papel activo en el negocio en la parte de gerencia e incluso pago.

"Begoña iba por las saunas a hacer caja y de la recaudación que se había hecho la noche anterior dejaba preparado para, al día siguiente, pagar a las chicas en un sobre", ha desvelado recientemente en el programa El análisis: Diario de la Noche de Telemadrid uno de los responsables de seguridad de la Sauna Adán, que, además, ha insistido en que, por aquella época, Sánchez ya era su pareja.

Según explicó Toni (nombre ficticio), inicialmente no eran saunas gais, sino locales donde se ejercía la prostitución femenina. Los clientes pagaban en caja, y el responsable "llevaba un listado de los pases que había hecho cada chica", puesto que no cobraban al momento. Después, la mujer del presidente pasaba por los distintos locales de su padre, "sobre todo por las mañanas" y "dejaba el dinero de cada chica por los servicios que había hecho".

Aunque nunca se ha llegado a concretar cuántos negocios exactamente dirigían Sabiniano Gómez y sus hermanos, Toni señaló que serían "cinco saunas, dos puticlubs, uno en Segovia y otro en la carretera de La Coruña, y el piso de Muface". Este último sería el famoso ático —ubicado precisamente en el mismo edificio de la Sauna Adán— que el organismo público alquilaba por apenas 850 euros a la familia de la mujer del presidente, a pesar de su privilegiada situación, a escasos metros de Gran Vía y con vistas a Plaza de España.

De acuerdo con su testimonio, inicialmente, el ejercicio de la prostitución se limitaba a la sauna, y las habitaciones se alquilaban a las chicas únicamente "para descansar, como el que vive en un piso compartido". Los locales estaban abiertos 24 horas y las mujeres hacían turnos de 12 horas, por lo que les compensaba tener un sitio en el que dormir lo más cerca posible.

Sin embargo, según Toni, "cuando vieron que así no tenían negocio, hicieron bastantes más habitaciones para utilizarlo como prostíbulo". No en vano, se llegaron a hacer hasta 14 habitaciones. "Cuando las saunas bajaron de nivel y de público, lo utilizaban para que las chicas hiciesen salidas a costes baratos. Si, por ejemplo, una chica cobraba por un servicio 100 euros la hora, había clientes que no querían estar en las saunas, y las chicas se los llevaban al piso", insiste.

