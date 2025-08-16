Sánchez interrumpe sus vacaciones en La Mareta para 'telepreocuparse' por los incendios

Una semana después de que los fuegos comenzaran a arrasar media España, y todavía recluído en su residencia vacacional, el palacio de La Mareta en Lanzarote, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un pequeño paréntesis de sus días de asueto (que comparte con Salvador Illa y José Luis Rodríguez Zapatero) para atender la crisis de incendios que sufre España desde hace ya una semana.

Lo ha hecho por videoconferencia. Este sábado, en el ecuador del mes de agosto, Sánchez ha teletrabajado para coordinar una reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por el fuego.

Además, Moncloa ha confirmado que este domingo Sánchez se va a desplazar a Orense y León para visitar las zonas afectadas por los incendios y mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias que trabajan en la zona. Además, hará una declaración en un Puesto de Mando Avanzado, cuya ubicación concreta se comunicará en las próximas horas.

A lo largo de la próxima semana, el presidente también visitará otras zonas afectadas por los incendios, según ha evacuado la Secretaría de Estado de Comunicación.

Después de una semana de drama y polémica, en la que los miembros del Ejecutivo se han repartido entre desfachatez de Óscar Puente y sus mensajes frívolos sobre el fuego para criticar a los responsables de los gobiernos autonómicos de las zonas afectadas (todos del PP), y el discurso ya célebre del sanchismo del 'si quieren ayuda que la pidan', como hizo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Sara Aagesen, y el ministro del interior Marlaska, el presidente del Gobierno se pronuncia y anuncia que ahora sí visitará las zonas afectadas.

Mientras, este mismo sábado también la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita este sábado a los efectivos de la brigada forestal (BRIF) de Pinofranqueado (Cáceres) que están trabajando en la extinción de incendios en Extremadura y Castilla y León.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.