La cloaca del PSOE: "Los de arriba tienen muchas ganas de ir contra la UCO y el teniente coronel Balas"

Los últimos años se han caracterizado por continuos ataques a la Guardia Civil y su Unidad Central Operativa (UCO) por parte del Gobierno. Desde su llegada, Pedro Sánchez no ha dejado de remover sus mandos -valgan como ejemplo, Diego Pérez de los Cobos, Manuel Sánchez Corbí o Pablo Salas-, eliminar presencia -Navarra, Cataluña, País Vasco- o, simplemente, atacar al cuerpo con críticas sobre su proceder en materia de investigación. Los motivos aparentes para este comportamiento oficial no son difíciles de encontrar: la UCO está investigando en condición de policía judicial la inmensa mayoría de casos de corrupción que rodean al PSOE y al propio presidente por todas partes y, por otro lado, los aliados estrella de los socialistas -Bildu, ERC y Junts- detestan a la Guardia Civil por su labor en el País Vasco y Cataluña. Y ese sentimiento fue perfectamente captado por la cloaca en una de sus conversaciones mantenidas en el mes de marzo de este mismo año con uno de sus potenciales colaboradores. La frase se explica sola: "Los de arriba tienen muchas ganas de ir contra la UCO y el teniente coronel Balas".

Las reuniones y Leire Díez

Libertad Digital ha tenido acceso a los documentos que detallan el trabajo de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán. Unos documentos que revelan reuniones vitales este mismo año 2025. En una de ellas, del mes de marzo, quedó en evidencia, de hecho, una grave y muy peligrosa vinculación de esta unidad de acoso y derribo contra jueces, fiscales, UCO y hasta periodistas que investigan los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Un vinculación directamente con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil", como se señaló expresamente en la reunión mantenida el 10 de marzo de este mismo año y ya ha publicado Libertad Digital.

¿Y con qué motivo se podría usar ese potencial? Pues otra conversación lo explicó: en una de las reuniones, Leire Díez aseguró "que la UCO al ver que no hay nada en el asunto de las mascarillas, enlaza la Gürtel a través de la Pano [Carmen Pano] con las operaciones de los hidrocarburos sin tener relación alguna unos asuntos con los otros y que el nexo común en todas estas operaciones es el Tecol Balas de la UCO". La explicación llega a lo esotérico. Pero más de ello, lo relevante es que, con la fuerza institucional descrita, "Leire comenta que los de arriba tienen muchas ganas de ir contra el Tecol Balas, el Coronel Corbí, Bonilla y otros de la GC", como detalla el documento en poder de este diario.

Bulos y el negocio de los hidrocarburos

Bonilla es el exmiembro de la UCO al que pretendieron imputar el obsceno e inmediatamente desenmascarado bulo de que la UCO planeaba un atentado con bomba lapa contra Pedro Sánchez. Y "los de arriba" son fáciles de imaginar. Especialmente después de que tanto el propio Javier Pérez Dolset, vinculado a la cloaca, como un empresario al que pretendieron captar, Joaquín Parra, hayan desvelado que los que mandaban eran Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez, tal y como se deslizaba en las reuniones.

"Dice [Leire] que tienen una conversación de audio entre Aldama y los Choclán (no concreta si es el despacho en general o José Antonio Choclán en particular) que vendría a confirmar que han hecho negocios en el tema de hidrocarburos entre ambas partes, es decir, que hay negocios compartidos en el sector del petróleo de origen ruso que estaría vetado. También que tienen una conversación de Aldama con un moro diciendo que traiga petróleo a España", señala el mismo documento literalmente. Choclán es el abogado de Aldama que ha llevado a su defendido a pasar con Anticorrupción para aportar toda la información sobre los casos de corrupción que acosan al PSOE y el Gobierno.

"Leire saca a relucir el nombre de Alejandro de HAFESA en multitud de ocasiones, pero no habla mal de él en ningún momento e incluso dice que la ha invitado a que vaya a verle a Dubái, pero que no va a ir allá; Leire viene a confirmar que Repsol iría contra los intereses entre otros de HAFESA en connivencia de la UCO y concretamente del Tecol Balas", añade en otro momento el documento citado, mostrando la obsesión de la cloaca contra el teniente coronel Balas, jefe de la UCO en los casos de corrupción socialista.

La cloaca y sus contactos directos

Lo cierto es que los documentos que detallan el trabajo de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, reflejan su vinculación con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil", como se señaló expresamente en la reunión mantenida el 10 de marzo de este mismo año.

Hasta ahora se sabía que Leire Díez y otros miembros de la cloaca del PSOE habían ofrecido favores en nombre de la Fiscalía. Los documentos a los que ha tenido acceso este diario no sólo avala ese hecho sino que multiplican la gravedad. Y es que los miembros de la cloaca ofrecieron encuentros directos con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil". Los documentos no confirman la posterior materialización de esos ofrecimientos, pero sí apuntan a una utilización de cauces presuntamente ilegales al más alto nivel. Un nivel difícil de comprender sin el conocimiento y la implicación política del Gobierno.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.