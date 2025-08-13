El listado de ataques de la cloaca del PSOE a la UCO crece: desde Corbí, a Balas, Yuste o la expareja de Macarena Olona

La cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán tuvo dos reuniones decisivas el pasado mes de marzo. Los encuentros se produjeron antes de la entrada en prisión del que fuera secretario de organización del PSOE hasta hace nada y persona de total confianza de Pedro Sánchez.

La primera de esas reuniones fue el 10 de marzo y sirvió para planear la defensa de los intereses del Gobierno y el PSOE ante los evidentes avances de los casos de corrupción que rodean al entorno más cercano de Pedro Sánchez.

La segunda, del 26 de marzo, tuvo como objetivo internar confirmar parte de los puntos acordados poco más de dos semanas antes. La cloaca buscaba una estrategia para asegurar al propio Cerdán que no debía hablar y para desacreditar a Anticorrupción. Y hubo un momento en el que se narró todo un listado de objetivos de la UCO a desacreditar.

La lista de objetivos

Un listado que incluyó algunos de los mandos de la Guardia Civil ya atacados por el Gobierno pero que la cloaca considera que mantienen influencia en el cuerpo. Así se habló de Corbí, a Balas, Yuste o incluso la expareja de Macarena Olona.

Del teniente coronel Balas ya se conocía el deseo de atacarlo por parte de la cloaca. Él es el responsable de las principales investigaciones de la UCO en materia de corrupción en el entorno del PSOE. Y de él la cloaca llegó a afirmar que había que atacarlo hasta tumbar todas sus actuaciones en condición de policía judicial.

Pero la lista es larga. Uno de los nombres que aparece en esa lista, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, es el de Rafael Vicente Yuste. Hay que recordar la reciente salida del número dos del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, de la que se afirmó que se trataba de una decisión personal.

Pues bien, la información a la que ha tenido acceso este diario apunta a otro motivo muy distinto. Justo el de las actuaciones de la cloaca y el marcado ideológico del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska a guardias como Yuste. Y es que Pérez habría tomado su decisión a la vista del ataque del Gobierno a la Guardia Civil, la labor de la cloaca del PSOE, el informe sobre Santos Cerdán y el temor a que la mancha de los casos se extendiese a todos los cargos.

El pasado junio se conoció el deseo del Gobierno de anular el operativo de la UCO aprovechando la salida de su jefe, Rafael Vicente Yuste. Fuentes policiales aseguran que la decisión de Moncloa era destituirlo por ir, literalmente, "a la caza" de Sánchez, una afirmación carente por completo de hechos probatorios pero eso, para el Gobierno, es lo de menos.

Uno de los documentos en poder de Libertad Digital relata todos los nombres de la UCO acosados por la cloaca: "Su interés [… pasa por] Aldama, de la UCO (Balas, Corbí, Bonilla, Pape, del Comandante Redondo (exmarido de Macarena Olona , Dao (GC), Coronel Rafael Yuste (Coronel UCO), Coronel Ismael Abad (Coronel Jefatura de Información…) también de la JI. Dicen tener muchas pruebas contra la GC incluso se han planteado en ir contra toda la GC, como un elefante por una cacharrería, para mover los cimientos".

La lucha contra ETA

Sí, hasta la expareja de Olona e Ismael Abad. Este último es el coronel que en octubre de 2023 aseguró en el Senado que "aunque ETA está derrotada" no pensaba dejar de investigar para que sean juzgados los responsables de crímenes cometidos por la banda terrorista pendientes de resolver judicialmente y que los perseguiría "por el mundo entero".

Fueron unas declaraciones respaldadas en aquel momento tanto por el comisario principal de la Policía Nacional, Marcial Píriz, como el coronel de la Guardia Civil Ismael Abad en el contexto del seminario Lecciones de la derrota de ETA, organizado por el Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria junto con la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica.

En concreto, el coronel Ismael Abad dijo: "Nosotros nunca vamos a parar y seguimos trabajando monitorizando por ejemplo los movimientos de ETA posiblemente desde la disidencia o los homenajes que celebran", actos en los que no se ha dejado de ver a miembros de todo el entramado proetarra.

Sobre el cese de los asesinatos de ETA en 2011, Abad aseguró que "no le quedaba otro remedio porque era incapaz de actuar pues los comandos operativos ya no existían".

En el acto de clausura del seminario la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, añadió que "desgraciadamente en la actualidad es cuando menos podemos hablar de la derrota de ETA porque sí existe una derrota policial pero el proyecto político está más vivo que nunca". "El blanqueamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE reconociendo a Bildu como socio para gobernar nos hace pensar que hay una probabilidad muy alta de ver como próximo lehendakari a Arnaldo Otegi", concluyó.

