La cloaca mantuvo una reunión para certificar que Cerdán no hablaría aunque lo imputaran y actuar contra Anticorrupción

La cloaca de Leire Díez y el propio Santos Cerdán ha tenido más movimientos de los descontados en los tiempos más cercanos. El mes de marzo de este año 2025 albergó en concreto dos reuniones. Ya se hablaba por esas fechas del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el mismo informe judicial cuya existencia no dejaba de negar en público el Gobierno. Y es que, según parece, la reunión del pasado 10 de marzo sirvió para intentar evitar que ese informe sirviera para desequilibrar definitivamente el caso en contra de los intereses del Gobierno y el PSOE. Allí la cloaca pretendía certificar que Cerdán no hablaría aunque lo imputaran y actuar contra Anticorrupción desacreditando la labor de Alejandro Luzón.

Fuentes plenamente conocedoras de esa reunión han confirmado a Libertad Digital que el encuentro duró casi 3,5 horas, que allí se habló de "operaciones de hidrocarburos (Glasgow, Hafesa y Aldama), de la vinculación con la Gürtel, de la Pano [Carmen]" y hasta de una determinada compañía de hidrocarburos porque, "según Leire, estaría detrás de las operaciones de los hidrocarburos antes mencionadas con la connivencia de la UCO".

Amplio abanico de temas

El abanico de temas relacionó la reunión hasta con "la operación de Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont por el sistema de escuchas utilizado en dicha operación por CNP [la Policía Nacional] que es manipulable, según Leire". El motivo de este último tema radicaría en que es el que utiliza tanto "la UCO como CNP (según también Leire). Detrás de la contratación de dicho sistema de escuchas ¨ilegal¨, según Leire, en la GC" estaría un teniente general "fichado por Alejandro de Hafesa" y con quien Leire no descartó entrevistare, según la misma fuente.

El plan era evidente: desautorizar las escuchas, y con ello los casos judiciales, por medio del ataque a ese sistema de investigación.

Pero sobre todo, "se habla también de intentar desmontar a la GC". "Que Leire ha pedido y tiene a su disposición todas las diligencias de las operaciones de hidrocarburos y Caso Koldo y en todos ellos afirma que está como nexo común el Tecol Balas (responsable del departamento de Delitos Económicos de la UCO y responsable de todas las operaciones de hidrocarburos y Caso Koldo) y en algunas el Coronel Corbí", pese a haber sido el primer mando importante que sacó el Gobierno de Pedro Sánchez tras llegar al poder.

"Vincula algunas operaciones con el Tecol Balas, Coronel Corbí, y la connivencia de algunos diputados del PP en Andalucía", añade la fuente. Y es que el objetivo era desacreditar el sistema de escuchas, a la UCO y, por supuesto a la Fiscalía Anticorrupción, la misma que ha pactado con Víctor de Aldama la colaboración con la Justicia para esclarecer la ola de corrupción y que ha escapado al control del fiscal general imputado y en vías de procesamiento, Álvaro García Ortiz.

Leire Díez alardeó de haber decidido "los abogados actuales de Koldo y Ábalos" ya hasta de haber marcado "la estrategia", porque "la pone ella misma, aunque da por perdido a Ábalos. Habla muchísimo con ellos".

"Leire dice que el fiscal Luzón es afín al PP". Luzón es el fiscal jefe anticorrupción. "Sobre Santos Cerdán, tienen plena confianza en él y según ellos no va a caer por más contaminación o informaciones que salgan y le afecten. Tiene la confianza plena de la estructura". Todo ello fue antes de su entrada en Soto del Real.

Esta información confirma el hallazgo de Libertad Digital del archivo central de la cloaca. Se trata del documento matriz ubicado en un drive de Google donde figuran las distintas carpetas de actuación, investigación o seguimiento con el responsable asignado. Dos nombres destacan por encima del resto. Y uno de ellos, obviamente, es el de Leire Díez.

La cascada de documentos es notable: archivos sobre la UCO, sobre policías, sobre el fiscal jefe anticorrupción Luzón, sobre Grinda, sobre el juez Peinado, la juez Biedma… Todo un abanico de actuaciones con las que, después, maniobraban para sacar de la carrera judicial, fiscal o policial a personas relacionadas, de una u otra manera con los intereses del PSOE.

Otros de los archivos que aparecen hacen alusión de periodistas y policías de los que, según ellos, se relacionaban con Villarejo. Todo, según la versión de la cloaca, que ya ha dejado claro que no tenían ningún inconveniente en fabricar cadenas de denuncias falsas con tal de hacer daño a gente que, de una u otra manera, ha participado en las investigaciones -estas sí judiciales o periodísticas totalmente legales- de todos los casos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

"AAA DENUENCIAS LUZÓN"; "AAA COMISION INV OP CATALUÑA"; "Teresa Palacios - AN-Comida-17.10.07.mp3"; "RELATO CLOACAS DEL ESTADO"; "PRIMERA FASE PEINADO.docx"; o "Relaciones de los socios de Villarejo con el PP". Se trata de algunos de los archivos que figuran con una mención expresa de la persona responsable del trabajo y la fecha de la última modificación del archivo.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.