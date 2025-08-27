Campaña propalestina del socialista Collboni: Gaza, el último barrio de Barcelona

Una de las primeras decisiones del alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, fue revocar todas las resoluciones, decretos, bandos y edictos contra Israel promulgados por su antecesora, Ada Colau. Eso sucedió en septiembre de 2023, pocas semanas antes de la masacre del 7 de Octubre perpetrada por Hamas y que se saldó con 1.400 muertos y el secuestro de casi trescientas personas.

Nada hacía presagiar que Collboni, con esos antecedentes, fuera a convertirse en un activista de la causa palestina más notorio que Ada Colau. Ahora es quien lidera la política contra Israel en el Ayuntamiento con el visto bueno y el empuje tanto de la Generalidad de Salvador Illa como del Gobierno de Pedro Sánchez.

El cambio de posición de Collboni sigue la estela de Pedro Sánchez y de Salvador Illa, quien también ha llevado al Parlament las críticas al Gobierno de Israel y a su respuesta al 7 de Octubre, la mayor matanza de judíos tras el Holocausto. La intervención militar en Gaza es el argumento de Collboni para haber pasado de restaurar el hermanamiento con Tel Aviv a protagonizar una campaña de propaganda contra ese mismo Estado y redoblar las ayudas a las autoridades palestinas.

En su cuenta de Instagram, el alcalde presume de esa ayuda y anuncia la reactivación del llamado "Distrito 11" de Barcelona, una idea de Pasqual Maragall que se puso en práctica para canalizar las ayudas municipales a la reconstrucción de Sarajevo tras la Guerra de los Balcanes.

Según Collboni, "tener un nuevo distrito para la cooperación nos permitirá poder ser tan útiles como sea posible en un momento crítico, llevar la cooperación ciudad-ciudad a otra escala, la escala próxima y efectiva que ofrece un distrito".

Creación urgente

La intención de Collboni es que ese nuevo "distrito" se ponga en marcha antes de que acabe el año. Constará de un gerente y el mismo personal funcionario que los distritos de Barcelona, una estructura que supondrá nuevas oportunidades de colocación para el equipo de gobierno municipal del PSC y también para sus aliados de los Comunes y ERC.

"Las ciudades de Palestina formarán parte de nuestra ciudad con la misma estructura que un distrito, que estará equipado con técnicos de Barcelona que colaborarán de manera estable en planificación urbana, salud, accesibilidad o proyectos educativos, de acuerdo a las necesidades identificadas", destacó el alcalde de la capital catalana.

También ha explicado que Barcelona acogerá técnicos palestinos para su formación, una petición que le hicieron los responsables de la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo.