Los brigadistas que rechazaron el saludo a Mañueco tampoco le dieron la mano a la ministra Redondo

Dos brigadistas retiraron el saludo a Alfonso Fernández Mañueco y a la ministra de Igualdad Ana Redondo, pero los medios sólo recogen el desplante al presidente de Castilla y León.

Así es. Las imágenes recogen cómo los reyes, al llegar a Sanabria, saludan a las brigadas antiincendios de Castilla y León. Los reyes, en primer lugar, van saludando y estrechando la mano de los protagonsitas en la lucha contra el fuego. Sin embargo, detrás de ellos, el presidente de la comunidad autónoma estrecha la mano del primero de los brigadistas pero el segundo le niega el saludo y el tercero, además, le increpa unas palabras. Según algunos testigos, le estaría preguntando si "¿somos un despilfarro?" En alusión a las palabras que en 2018 pronunció el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León Juan Carlos Suárez-Quiñones cuando señaló que "mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro". En ese momento, Mañueco decide retirarse de forma discreta, se aparta ligeramente y evita extender la mano al resto de brigadistas, cediendo el protagonismo a los reyes.

Hasta aquí la escena que han recogido todos los medios de comunicación. Sin embargo, lo que no recogen, aunque si uno se fija bien en las imágenes, es que esos dos brigadistas también le retiran el saludo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Se observa cómo el primero le niega el saludo del mismo modo que se lo negó a Mañueco y el segundo ni siquiera la mira. Ésta reacciona poniéndole la mano en el hombro.

Los brigadistas eran miembros de la cuadrilla helitransportada autonómica ELIF, y ninguno de ellos retiró el saludo a los reyes, que felicitaron y agradecieron a todos ellos el trabajo realizado y los esfuerzos por luchar contra las llamas en una de las regiones más castigadas este verano.

Estas imágienes han sido recogidas por numerosos medios de comunicación y repetido en bucle, por ejemplo, en el matinal de Televisión Española, La Hora, con Silvia Intxaurrondo.

Lo más llamativo del caso no es el desplante de los brigadistas, que muchos de ellos se quejarán de la gestión y los problemas que hayan tenido que afrontar. Lo más llamativo es que los dos mismos brigadistas que retiran el saludo a Mañueco, también se lo retira a la ministra de Igualdad Ana Redondo, sin que ningún medio lo recoja.

Aunque hay que fijarse, se aprecia claramente como los dos brigadistas que retiran el saludo a Mañueco, tampoco extienden la mano tras el presidente y repiten el gesto de negación tras el mandatario del PP. A quien estaban retirando el saludo era a Ana Redondo, Ministra de Igualdad. Sin embargo, Redondo no desiste y decide saludar al resto de brigadistas que sí le devuelven el saludo.

Quienes parecen saber exactamente el motivo por el que le han retirado el saludo a Mañueco (y a la ministra) es el responsable del área de CCOO en Castilla y León, José Ramón Jiménez, quien en declaraciones a EFE, señala que la denegación del saludo la habían acordado previamente "por muchas circunstancias, vas sumando y al final la gente acaba muy enfadada".

EFE también cuenta que los vítores a los reyes en las zonas afectadas de Las Médulas, también vinieron acompañadas de la exigencia de dimisión para Alfonso Fernández Mañueco.

