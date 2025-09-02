Bertín Osborne y Pablo Motos superan en audiencia a la entrevista de Pedro Sánchez en todos los canales de TVE

Pedro Sánchez concedió este lunes su primera entrevista a un medio de comunicación en más de un año, de la mano de Pepa Bueno en su regreso al Telediario. Sin embargo, en términos de audiencia, Bertín Osborne como invitado en El Hormiguero superó y eclipsó las palabras del presidente del Gobierno.

Aunque la entrevista generó gran expectación en La 1, el canal público no logró imponerse en prime time. Las explicaciones repetitivas de Sánchez y sus promesas, que a menudo se quedan en palabras, no bastaron para eclipsar el tirón del programa de entretenimiento.

Los datos de audiencia: Primero Bertín y luego Sánchez

El Hormiguero y estreno de su vigésima temporada alcanzó un 21,1% de cuota de pantalla y una media de 2.347.000 espectadores, con un total de 4,8 millones de seguidores únicos a lo largo de la noche. Por su parte, la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez, emitida dentro del informativo de La 1, reunió a 1.487.000 espectadores y un 13,5% de share, quedando como segunda opción en su franja, según los datos de Kantar Media difundidos por la consultora Dos30’.

El Telediario en su conjunto, que se prolongó de 21:00 a 22:18 horas, logró una cuota media del 13,2% y 1.381.000 espectadores. La entrevista comenzó a las 21:30 y se extendió durante 48 minutos. Durante ese tramo, La 1 fue superada por Antena 3, que combinó el cierre de su informativo con Vicente Vallés (18,2% y 1.780.000) y el arranque del programa de Pablo Motos.

Más allá de los datos, la cita marcó un doble debut. Para RTVE, supuso el estreno de una nueva etapa informativa en la que busca reforzar el peso de sus telediarios. Para Pepa Bueno, el retorno a la primera línea al 'Telediario 2', con un cara a cara con Sánchez en el que abordó asuntos como el ‘caso Koldo’ o ‘caso Begoña’. La entrevista también sirvió para recordar la última comparecencia televisiva del presidente, en abril de 2024, cuando anunció su decisión de seguir al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión.

Aunque la emisión de La 1 se apoyó en una estrategia multiplataforma, con presencia simultánea en La 2, Canal 24 Horas y RTVE Play, no fue suficiente para imponerse a El Hormiguero, que una vez más confirmó su fortaleza en el prime time con un estreno de temporada que mantiene el liderazgo habitual del programa en su franja.