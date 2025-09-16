Aragonès deja de cobrar cien mil euros como expresidente catalán para dirigir los hoteles de la familia

El expresidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ha renunciado al sueldo que recibía como expresidente de la Generalidad, un ochenta por ciento del que cobraba cuando estaba en el cargo. Su padre acaba de jubilarse y Aragonès, de 42 años, ha decidido tomar las riendas del negocio familiar, una cadena hotelera con establecimientos en todo el litoral catalán bautizada con el poco o nada catalán nombre de Golden Hotels & Experiences. Las estrictas leyes lingüísticas son para los demás, no para quienes las imponen.

La cuestión es que después de un año cobrando unos nueve mil euros al mes y sin actividad conocida (él asegura que está sacándose un doctorado y que tenía que poner orden en el "legado republicano" de su paso por la presidencia de la Generalidad), Aragonès ha decidido que es hora de ponerse a trabajar en algo que no tenga que ver con la vida de partidos y con los golosos sueldos públicos de los que ha disfrutado durante los casi veinte años que ha sido diputado, consejero y presidente de la Generalidad entre otros cargos.

La empresa familiar que dirigirá a partir de ahora fue fundada por su familia en los años sesenta y en la actualidad consta de ocho hoteles en los que trabajan unas 350 personas. A pesar del volumen de la empresa y de la dedicación que implica una sociedad de esas características, Aragonès no renuncia a la oficina que le corresponde como expresidente, lo que implica el mantenimiento de personal como el jefe de gabinete, el jefe de prensa, una secretaria, chófer y servicio de guardaespaldas. Todo ello centralizado en un pabellón del Palacio de Pedralbes, en la zona más cara de Barcelona. La empresa que dirigirá Aragonès fue fundada por su abuelo, alcalde franquista de Pineda de Mar que ocuparía el mismo cargo ya en democracia como representante de Alianza Popular.

Una fortuna en las Antillas

Durante su mandato trascendió que la familia había mantenido una fortuna en las Antillas holandesas. La familia Aragonès poseía una compañía radicada en Curazao y dedicada a la gestión de los hoteles en Cataluña. La entidad se llama Phedra Hotels Holding SL y fue inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en junio de 2013 gracias a una repatriación producida al calor de la amnistía fiscal del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Precisamente en aquella época Pere Aragonès difundía el eslogan "España nos roba" en el Parlament, donde ya ejercía como diputado.