PP, Vox y Junts hunden la oficina anticorrupción de Yolanda Díaz

El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar ha sufrido este martes un nuevo varapalo parlamentario. El Pleno del Congreso ha tumbado la proposición de ley de Yolanda Díaz para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción gracias a la unión de los votos del Partido Popular, Vox y los separatistas de Junts, que han conformado de nuevo una pinza contra el Ejecutivo.

Se trata del segundo revés en apenas una semana que sufre el Gobierno en la Cámara Baja. El pasado martes, esta misma mayoría alternativa frenó la tramitación de otra de las leyes estrella de Sumar: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, demostrando la creciente debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La propuesta de Sumar pretendía levantar un nuevo 'chiringuito' público, con personalidad jurídica propia e 'independencia funcional', para 'prevenir, detectar, investigar y erradicar la corrupción'. Un ente que tendría capacidad sancionadora y que muchos grupos de la oposición han calificado de innecesario y redundante.

Mientras todos los socios de investidura de Pedro Sánchez han apoyado la iniciativa, el voto en contra de Junts per Catalunya ha sido clave para hacerla descarrilar, al sumarse a la bancada del PP y Vox. Por su parte, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) se ha abstenido.