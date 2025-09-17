Unos días después de la suspensión de la última etapa de La Vuelta en medio de protestas y altercados en el centro de Madrid celebrados por el presidente del Gobierno y los ministros, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a protagonizar uno de los rifirrafes más tensos de la tensión de control con su habitual rival, el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

"¿Qué entiende por convivencia?", ha preguntado la popular al ministro, que ha contestado diciendo entre otras cosas que es "no mirar por encima del hombro, con independencia de su linaje". La diputada ha respondido arrancando con esas críticas personales con las que suele aderezar sus intervenciones Bolaños: "Yo a usted no lo odio. Yo puede odiar lo que usted hace, como la informal amnistía. Usted odia lo que soy yo", ha dicho lamentando sus referencias a su familia, apellido u origen argentino y apuntando que ni sus "mil asesores" le han bastado para saber "quiénes fueron mis padres", una "chica argentina y un francés liberal y valiente que se alistó contra el nazismo". "Usted odia por la identidad", "arruina la conversación pública", ha dicho Álvarez de Toledo lamentando que Bolaños no debate, "demoniza", y pasando luego de lo particular a lo general para denunciar el espectáculo de los últimos días en el Gobierno tras las imágenes de los disturbios.

El objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha insistido, es "impedir la alternancia", para lo que "pactan con delincuentes" y están dispuestos a "reventar la convivencia, ahora en sentido literal". "Han pasado de levantar el muro a derribar la valla: nunca un presidente ha incitado la violencia contra su pueblo y sus policías", ha dicho Álvarez de Toledo, acusando a Sánchez de tratar a los agentes "como carne de cañón" y reprochándole que "no les importan los niños de Gaza" sino que los usan como escudos electorales".

"¿De qué lado sitúa a la primera ministra danesa?", ha continuado la dirigente popular en alusión a las duras críticas de la socialdemócrata Mette Frederikssen a su "colega" de partido.

"Lo del domingo fue un ensayo"

"Pida investigar al presidente por incitación a desórdenes públicos", ha animado Álvarez de Toledo a Bolaños, antes de decir que "sin presupuestos, sin mayoría, sin apoyo social, sólo les que queda la violencia" y "van a atizarla". "Lo del domingo fue un ensayo", ha avisado la diputada afirmando que los españoles "no nos odiamos como ustedes nos odian a nosotros. Somos los hijos y los padres de la paz civil".

Bolaños , que ha calificado de "enternecedora" la durísima intervención, ha contraatacado dando la razón a lo que la diputada decía al principio de su réplica. ""Le gustaría más vivir en la España de unas décadas, donde mandaban los de siempre", ha dicho calificándose a sí mismo de "humilde ministro de un barrio de izquierdas". Y ha concluido su intervención con más críticas a la prensa, "pseudomedios y pseudoperiodistas" que "salen en su rescate" para, a su juicio, "mostrar la degeneración absoluta de la ultraderecha".