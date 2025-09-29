Espinosa de los Monteros: "Iremos a las universidades que nos inviten; si nos hacen escraches, con más motivo"

El pasado jueves el exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros reunió en Madrid a políticos de PP, Vox y del casi extinto Ciudadanos, además de miembros de otras plataformas de la sociedad civil, para presentar su nuevo proyecto: Atenea, un Think Tank con el que quiere coser las diferencias entre los principales partidos de la oposición y brindar una alternativa ideológica que acabe con el sanchismo.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Espinosa de los Monteros ha dado a conocer Atenea y ha dicho que "España tiene solución, pero eso implica que tenemos muchos problemas". En este sentido, ha añadido que "tenemos un país maravilloso, enorme, potentísimo, pero tenemos unos problemas que son subsanables y que tenemos que empezar a cambiar".

En la presentación de su centro de pensamiento "liberal-conservador" sorprendió la presencia del conseguidor Víctor de Aldama, vinculado a la corrupción del entorno político y personal del presidente Pedro Sánchez. Espinosa de los Monteros ha dicho que "es una cosa anecdótica" porque él invitó a "Daniel Esteve, el de Desokupa, que sí es amigo y él trajo a Aldama". "Yo no sabía que venía", ha apuntado el presidente de Atenea que, sin embargo, ha dicho que Aldama "tiene una característica interesante" porque "está ayudando a desmontar lo que ha pasado con el PSOE".

También ha mencionado el acoso a algunos partícipes de su centro de pensamiento como el magistrado Luis Sanz que junto a otros juristas conocidos en redes sociales las han abandonado por acoso de la izquierda. En este sentido, Iván Espinosa de los Monteros ha dicho que "le acosan por defender la recuperación del Estado de Derecho. Los jueces son parte del poder judicial y la izquierda lo olvida. Le han hecho una campaña durísima y él es un tío valiente".

El cambio de opinión del PP con la inmigración

Uno de los asuntos que ha comentado el presidente de Atenea y que puede suavizar la fricción entre PP y Vox es el tema de la inmigración. El PP este fin de semana ha endurecido su discurso sobre la inmigración ilegal y Espinosa de los Monteros ha dicho que "hay estudios que afirman que aquellos inmigrantes que vienen de culturas parecidas aportan y dejan un saldo neto a la nación y los otros lo dejan negativo. Son trabajadores, suelen aportar".

"En España, por unas políticas de inmigración laxas e irresponsables, se ha dejado pasar una cantidad de gente que es muchísima y que se concentra en diversos puntos" de la geografía, especialmente en las grandes ciudades, ha indicado Espinosa de los Monteros. El exdiputado de Vox ha asegurado que en esos lugares "los dirigentes no han mejorado las infraestructuras" y eso es lo que notan los ciudadanos, la "falta de servicios" y por eso culpan a la inmigración.

El presidente de Atenea ha indicado que "hay una corriente que está quejándose de eso" y que hay dos soluciones: "o expulsamos a 8 millones de personas" como proponen algunos, o se "ponen servicios un poco superiores". "Para eso tenemos unas ventajas que no teníamos hace 20 años", ha dicho Espinosa de los Monteros porque "tenemos la posibilidad de hacer acuerdos público-privados". "Si hubiera habido más hospitales, colegios o infraestructuras", no habría tantos problemas.

Acercamiento entre PP y Vox

Iván Espinosa de los Monteros ha comentado que no cree que "vaya a haber elecciones pronto". "Mi sospecha es que no va a haber como mínimo elecciones hasta mayo de 2027, coincidiendo con las municipales. El PSOE no está movilizado ahora, pero se movilizará en ese momento. Es mi teoría y con las encuestas actuales no tiene sentido" que Sánchez las adelante.

Con Atenea lo que quiere es "fomentar puntos de encuentro entre los partidos de la oposición" porque "hay cosas comunes entre PP y Vox". Espinosa de los Monteros ha dicho que "es bueno" el cambio que se está viendo, sobre todo en los populares. En este sentido, ha dicho que antes "el PP hacía lo mismo que el PSOE con cinco años de retraso, ahora hace lo mismo de Vox con retraso".

El exdiputado del partido de Santiago Abascal ha dicho que "de ahí viene lo de la inmigración" que ha aportado el PP este pasado fin de semana. El tema de la inmigración era "algo que Vox ha sido quien ha marcado el primero" el relato y "es bueno que el giro del PP haya sido hacia el que van muchos españoles". "Hay cosas de Vox que son muy asumibles para el PP", ha añadido

Por esa razón desde Atenea recuerdan "lo que pasó hace dos años" antes de las elecciones generales de julio de 2023. En ese momento "se cometieron errores y ahora hemos tenido dos años más de Pedro Sánchez que serán cuatro" en 2027. Espinosa de los Monteros advierte que hay que "rectificar algunas cosas" y hacer un "cese de hostilidades entre los dos partidos" que "van a tener que entenderse" y no pueden "ir por el camino de pelearse de aquí a dos años". "Creo que el rival es el que tenemos en la Moncloa y contra esos, a tumba abierta y barra libre, pero con los otros van a tener que estar juntos en un consejo de ministros", ha apuntado.

Sedimentar las bases

Sobre si su Think Tank puede convivir con otros del mismo corte Espinosa de los Monteros ha dicho que "en España hay alguna instituciones que no son suficientes porque en la izquierda hay una multiplicidad de asociaciones regadas con dinero publico". "Yo creo que aquí, a deferencia del mundo de la política que es un juego de suma cero, esto es un juego de ir sedimentando bases, que se van acumulando. Cada uno con su nicho hace una labor de batalla cultural", ha explicado Espinosa de los Monteros que ha descrito Atenea como "un centro de pensamiento liberal-conservador".

Piensa Espinosa de los Monteros, que ha dicho que "no está en absoluto" en su interés ser ministro de un hipotético gobierno de PP y Vox, que hay que "consolidar estas ideas" porque "es importante que hagamos masas y que se sume". Para el presidente de Atenea hay que crear "zonas de entendimiento para todo el centro derecha" porque cree que "hay que reforzar estos valores". "Los problemas que tenemos son porque nos estamos alejando" de Occidente y para hacer frente a eso "no podemos estar en la dinámica de los años ochenta y noventa" ha añadido.

"Esto tiene premio al final"

Espinosa de los Monteros ha dicho que, "desde Atenea, vamos a ir proponiendo marcos mentales y propuestas políticas que empiezo a ver en algunos sitios": "La autoría no es lo importante: que empiece a pasar es muy buena noticia". El presidente del think tank es consciente del alto número de ataques que está recibiendo con su nueva aventura: "Este fin de semana hablaba con mi padre, y me decía: ‘Te están cascando mucho’. Yo creo que esto tiene premio al final". "Creo que esto, a medio plazo, tiene premio. No a corto: estamos en una dinámica de choques, de ataques…, pero si te elevas, si contribuyes con un granito de arena…, son pequeños éxitos", ha subrayado.

A la pregunta de si, en la presentación de Atenea, echó de menos a su excompañera de partido y de Congreso Macarena Olona, el exportavoz de Vox ha respondido que "le tengo un cariño enorme y estoy encantado de que venga a la siguiente, toda la gente que quiera venir es bienvenida". Además, Espinosa ha manifestado su "intención de ir a todas las universidades que nos inviten para ayudar a los jóvenes a pensar": "Si encima nos hacen escraches, con más motivo".

"Un tsunami que nos viene"

Espinosa de los Monteros se ha referido al choque generacional que se produce por, en los últimos veinte años, no haberse explicado "cómo funciona el sistema de pensiones", cosa que "requiere un debate muy amplio y sosegado": "Cada vez que oigo a un tío decir: ‘Las pensiones están garantizadas’. ¿Las garantiza usted, con su patrimonio?".

El líder de Atenea ha alertado de que "España tiene un problema de deuda pública muy grave". "Estamos en más de un millón de millones de euros de deuda", ha explicado, "pero el conjunto de prestaciones comprometidas por España en materia de jubilación es de 6,5 millones de millones, 6,5 billones de euros. Es una deuda que no aparece en ningún sitio, pero es un tsunami que nos viene". Así, en su opinión, primero hay que entender "cómo funciona el sistema, y luego busquemos soluciones".