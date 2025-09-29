¡Vive Atenea!

España tiene solución, dice Iván Espinosa de los Monteros en un libro publicado por la Editorial Almuzara. ¡Fantástico! El título no es muy original, pero debemos aplaudir su optimismo. ¡Solo faltaba que este infierno en el que han convertido la vida pública y privada de España los políticos, empezando por Sánchez y terminando por el último concejal, no tuviera solución! Parece ser que le ha costado mucho escribir el libro, porque, según dice el propio Iván Espinosa de los Monteros en la entradilla de agradecimiento, no es escritor. Se agradece la sinceridad. Merece la pena transcribir entero el capítulo de agradecimiento para conocer un poco a este hombre:

"Escribir un libro, no siendo escritor, es un esfuerzo mayor del que parece, y no lo hubiera podido hacer sin la ayuda que me han prestado distintas personas. Manuel Pimentel, presidente de la Editorial Almuzara, y Ángeles López, mi editora y martillo pilón, me animaron a ponerme a escribir (y me insistieron varias veces, porque me costó arrancar), sin ponerme cortapisas al contenido. Matías Jove recopiló unas cuantas intervenciones mías del pasado que me han servido para estructurar el libro y centrar algunos pasajes. Florentino Portero me dedicó varias horas de conversación interesantísimas que me sirvieron para empezar a centrar muchas ideas. No siempre lo aproveché todo, ni del todo bien, pero varias personas expertas en diferentes áreas me sugirieron ideas que han sido útiles para distintas partes del libro: Rubén Manso en materia económica, Luis del Rivero en lo concerniente a la España verde, Juan Lasala en lo tocante a energía, una inspectora de Hacienda en excedencia en la parte de fiscalidad, José Luis Ruiz Bartolomé en materia de vivienda, Alejandro Macarrón en demografía, Malena Nevado en lo relativo a la Agenda 2030, José María García Valdecasas en lo que tiene que ver con el nacionalismo catalán, Guadalupe Sánchez en materia de Justicia, Juan Carlos Corvera en formación, e Ismael Clemente en lo relativo a la oportunidad tecnológica que afronta nuestro país. No hubiera podido escribir el libro sin la colaboración de todos ellos, por lo que estoy muy agradecido a cada uno. Uno es en parte producto de lo que ha vivido y aprendido en casa, por lo que el agradecimiento a mis padres y hermanos es imprescindible y permanente. Además, llevo décadas escuchando buenas ideas de mi padre, Carlos Espinosa de los Monteros, algunas de las cuales mi hijo se ocupó de transcribir recientemente para este libro. Por último, gracias a mi mujer, Rocío, y a mis hijos, por haber mostrado apoyo y comprensión en el inagotable proceso de escribir este libro."

Con esta entradilla ya podemos hacernos una "idea" sobre la figura de Iván Espinosa de los Monteros. La familia y los amigos son, seguramente, los principales centros del devenir público (sic) de este hombre. Quizá también la política mueva los últimos resortes de su vida. Quizá. Sin embargo, se echa en falta en esta apertura que nada diga sobre su pasado político en VOX. Nada se comenta sobre su aprendizaje en esa formación política y, sobre todo, se guarda un silencio sepulcral sobre su "salida" de la dirección de ese partido. No hallamos en todo el libro un mínimo comentario acerca de su falta de persistencia en un proyecto político que ha cambiado no solo el mapa electoral de España sino también toda la vida política de nuestro país. Nada dice, en efecto, Iván Espinosa de los Monteros, sobre su pasado político en VOX. Solo se mencionan las siglas de este partido en apenas cinco ocasiones y a su líder, Santiago Abascal, ni se le cita. Extraño. El asunto causa, en verdad, extrañeza, sobre todo si pensamos que la publicación del libro ha sido una preparación para el lanzamiento de una plataforma que presentó la semana pasada con el nombre de Atenea, cuyo principal objetivo es poner de acuerdo a PP y VOX. ¿Por qué no lo intentó antes, sí, en los tiempos en que ocupaba puestos de gran responsabilidad en VOX? ¡Quién lo sabe!

A pesar de esta aleve observación a los destinos políticos de nuestro protagonista, bienvenida sea Atenea, si es que ayuda a la reconstrucción de un espacio público fracturado por todas partes. El nombre de la cosa inventada por este nuevo "héroe" de la sociedad civil permite conllevar con ilusión, no exenta de entusiasmo, el escepticismo que genera en todos aquellos observadores de la política española, especialmente en los que son, de natural, críticos con los políticos que lanzan la piedra y esconden el brazo. Sí, el nombre elegido para la nueva fundación de la llamada "sociedad civil" no puede ser más atractivo: Atenea. Grandiosa diosa griega, la más grande entre las grandes de esa civilización, que dirigía, guiaba por todos los caminos y nunca le abandonaba a Odiseo (Ulises). Homero, el educador más grande de Grecia, es actualizado con el nombre de esta plataforma: Atenea. Ojalá su presidente nunca olvide que Palas Atenea enseñaba siempre con el ejemplo. Sí, sí, sin el ejemplo carecería la enseñanza de Atenea, como nos mostraron nuestros grandes críticos del mundo clásico, de la fuerza de convicción que descansa en él.

Relea, el amigo Iván Espinosa de los Monteros, las palabras que el poeta griego, referencia imprescindible de la literatura universal, pone en boca de su diosa cuando esta se dirige a Telémaco. Es el argumento central para entender la importancia del motivo, o sea, del ejemplo para crear racionalidad: "No debes vivir ya como un niño", dice Atenea a Telémaco, "tienes demasiada edad para ello. ¿No has oído el alto honor que ha merecido Orestes en el mundo entero por el hecho de haber matado al pérfido asesino Egisto, que mató a su padre? También tú, amigo mío —veo que eres bello y gallardo— tienes la fuerza suficiente para que un día las nuevas generaciones te ensalcen."