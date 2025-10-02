El Gobierno de Page reprende al PP de Ciudad Real por alertar de fallos en pulseras antimaltrato

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha reprendido al equipo de Gobierno de Ciudad Real por no informar al Instituto de la Mujer ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del mal funcionamiento de algunas pulseras antimaltrato en esta localidad.

Simón ha reaccionado de este modo preguntada por los medios sobre la información que este miércoles publicaba un diario ciudadrealeño, que informaba de que siete mujeres han tenido problemas con ese sistema.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo, se ha mostrado "sorprendida" tras conocer que el Centro de la Mujer de Ciudad Real había realizado un informe que había elevado al Consejo Local de la Mujer y que había trasladado a los medios de comunicación, "pero que, sin embargo, no había trasladado al Instituto de la Mujer, como tiene obligación".

"La verdad es que nos hace pensar que puede haber algunos intereses detrás de esta cuestión, como estamos viendo en los últimos días. Vemos que algunos partidos políticos tratan de utilizar los posibles fallos que hayan podido dar estas pulseras para alertar y para tratar de hacer política. No tiene otra explicación que no se haya elevado a los órganos a los que se tenía que elevar y, sin embargo, sí que se haya trasladado a los medios de comunicación", ha criticado.

Tras insistir en que ni el Instituto de la Mujer, ni la Delegación de Igualdad ciudadrealeña, ni Fiscalía ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían conocimiento de que se hubiesen producido estos fallos, ha añadido que tampoco en los expedientes de estas mujeres consta que sus pulseras hubieran dado problemas, "y, sin embargo, hemos visto cómo se ha estado llamando a esas mujeres para preguntarlas".

De ahí, ha indicado Simón, que su departamento haya mandado un escrito al equipo de Gobierno que capitanea Francisco Cañizares para saber "por qué no han seguido los cauces establecidos y cuál ha sido la finalidad de hacer esas llamadas exclusivas a las mujeres que tenían esas pulseras".

"Sorprenden que en una ciudad donde recientemente se ha eliminado la unidad VioGén, desde el Centro de la Mujer y desde ese Consejo Local donde participa el Ayuntamiento se haya elevado este informe sin seguir los cauces establecidos y se haya transmitido a los medios de comunicación", ha insistido la titular regional de Igualdad, que ha terminado precisando que, en todo caso, el Gobierno de Castilla-La Mancha no es competente a la hora de hacer seguimiento de cómo están funcionando estas pulseras.

"Este sistema de protección depende del Ministerio de Igualdad y que, por tanto, a través de la Fiscalía y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se hace ese seguimiento".

Delegación del Gobierno dice que no hubo fallos

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asegurado este jueves que por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Fiscalía "no hay ninguna denuncia" en relación a posibles fallos en pulseras antimaltrato de Ciudad Real y ha pedido "no alarmar" con este asunto.

A preguntas de los medios sobre los problemas que habrían tenido siete mujeres ciudadrealeñas con este sistema, durante una rueda de prensa para hablar de la incidencia del Perte de la Economía Social y de los Cuidados en la región, Tolón ha incidido en no alarmar con informaciones como esta "que lo que hacen es perjudicar de manera total a las mujeres que se encuentran dentro de este sistema".

"No alarmemos porque lo que nos interesa es proteger a las mujeres que en algún momento han estado, por manos de sus parejas o exparejas amenazadas", ha precisado, instando a no hacer "política con esto".