La Fiscalía anuncia que también investigará la interceptación de la flotilla que se dirigía a Gaza

La Fiscalía ha acordado recabar información sobre las circunstancias de la interceptación de una veintena de embarcaciones de la denominada ‘Flotilla de la Libertad’ cuando se dirigían a Gaza.

En un comunicado, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía afirma que "esta decisión se ha adoptado en el marco de las Diligencias de Investigación que la Fiscalía abrió el pasado 18 de septiembre con el fin de preservar fuentes de prueba y cooperar con los tribunales internacionales en sus procedimientos sobre las posibles violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos perpetradas por el Ejército del Estado de Israel en Gaza".

"Las Diligencias acordadas tienen por objeto determinar el alcance de los hechos y las circunstancias en que se han producido. Para ello se ha solicitado información sobre el pabellón de los barcos afectados, las coordenadas marítimas en las que se ha producido la interceptación, la nacionalidad de las personas que viajaban a bordo de dichas embarcaciones, la naturaleza de la expedición, su cargamento y la posible asistencia consular prestada a los ciudadanos españoles", concluye.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acordó el mes pasado la creación de un equipo de trabajo que investigará "las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Gaza". El equipo está formado por el fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y por la Fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, quienes actuarán como coinvestigadores en las diligencias que se tramitarán en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la colaboración del Fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez Villarejo.

El fiscal general adoptaba esta decisión a raíz de la petición hecha por la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, tras analizar un informe que la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a la Unidad que esta dirige. En el informe se recogen hechos que pudieran ser constitutivos de crímenes contra la comunidad internacional cometidos por el Ejército del Estado de Israel en la Franja de Gaza.

