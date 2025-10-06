Azcón sobre el aborto: Sánchez quiere este debate "porque lo que no quiere es que hablemos de los sobres"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado al presidente del Gobierno por querer tapar la información relativa a los sobres del PSOE encontrados por la UCO con el debate del aborto. Azcón ha hecho referencia a este asunto como respuesta a los medios de comunicación durante su visita al campus de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EUTIZ) de la Universidad de Zaragoza este lunes.

Esta mañana el Gobierno ha mandado una carta a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para pedirles que creen y regulen el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto.

"A Sánchez no le importan las mujeres"

El presidente autonómico ha criticado que Sánchez está más interesado en los problemas de su partido que en la situación de las mujeres. "A Sánchez no le importan las mujeres, a Sánchez lo que le importa son sus problemas de corrupción y poner ahora el debate del aborto no cuela", ha dicho.

"Eso es una Ley del 2010", ha explicado Azcón. "Ahora Sánchez se acuerda de que hay algunas comunidades autónomas que no han cumplido con una parte de esa ley" ,ha mencionado Azcón para posteriormente añadir que "lo cumpliremos sin problemas".

Sin embargo, el presidente de Aragón ha explicado las razones detrás de que Pedro Sánchez se acuerde del aborto ahora. "Hoy Sánchez quiere poner el aborto en el centro del debate porque lo que no quiere es que hablemos de los sobres, lo que no quiere es que hablemos de que hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal", ha criticado el presidente autonómico.

"El problema es que Sánchez no va a ocultar el problema de verdad que hoy tiene el Partido Socialista y que tiene que ver con sobres repletos de dinero que se le entregaban a los más altos dirigentes del Partido Socialista", ha remarcado el presidente del Ejecutivo autonómico. De igual manera, Azcón ha señalado que ellos, al contrario que el PSOE, van a seguir defendiendo a las mujeres pero que van a "exigir que toda la información que tiene que ver con esos sobres llenos de dinero que repartía" el partido "la conteste de forma inmediata".

Azcón ha mencionado también los casos de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez para señalar que "cuando están en problemas" se recurre a "debates que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo".