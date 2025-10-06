Menú

Última hora: Begoña Gómez planta otra vez a Peinado y una acusación propone pedir la imputación de Sánchez

Begoña Gómez tampoco acude este lunes a la vista programada por el juez Juan Carlos Peinado para concretar su imputación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, a su llegada a la premiere de "El cautivo", de Alejandro Amenábar, este miércoles en el cine Callao en Madrid. | EFE

Juan Carlos Peinado ha convocado la vista prevista en la ley del tribunal del jurado después de decidir que, en el caso de que llegue a juicio la parte principal del caso Begoña Gómez, sea enjuiciada por un jurado popular.

Sexta citación

Es la sexta vez que Gómez es citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa. La quinta vez optó por no acudir, y quedó, como ahora, representada por su letrado.

Una de las acusaciones quiere pedir la imputación de Sánchez

Iustitia Europa anuncia que propondrá al resto de acusaciones populares solicitar la imputación de Pedro Sánchez ante el Supremo. Este paso se produce después de que el propio juez Peinado razonara en una de sus últimas resoluciones que "las acciones llevadas a cabo por Gómez, derivadas de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias".
Los argumentos del juez

El juez, que investiga delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, alude a un artículo de la ley del jurado que contempla que los "perjudicados" sean oídos en la comparecencia e informados de sus derechos de personarse en la causa.
Nuevo plantón

En la anterior ocasión, Begoña Gómez y el resto de citados no acudieron al esgrimir sus defensas una circular de la Fiscalía que avala a que este tipo de trámites solo vayan los abogados. El mismo argumento utilizará este lunes Begoña Gómez, que estará representada en la vista por su abogado, Antonio Camacho.
Citados también Barrabés y su asesora, Cristina Álvarez

Se trata de una vista en la que el juez debe concretar su imputación contra los tres investigados -Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- y las partes manifestar cómo quieren que discurra la causa: si solicitan el archivo o que continúe la investigación con más diligencias.
Jurado popular

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha convocado la vista prevista en la ley del tribunal del jurado después de decidir que, en el caso de que llegue a juicio la parte principal de su investigación, sea enjuiciada por un jurado popular.

Como ocurrió hace un par de semanas con la vista convocada por el juez en relación al delito de malversación, este lunes Begoña Gómez también dará plantón al juez en la comparecencia fijada sobre el resto de delitos, informan a EFE fuentes de Moncloa.

Temas

En España

