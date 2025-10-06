Manual de resistencia antidemocrática de Sánchez: las pruebas de corrupción que habrían tumbado a cualquier Gobierno

Pedro Sánchez alardea de estar regenerando la democracia. Y lo que está claro es que tiene una visión peculiar de la democracia: la propia de su Manual de Resistencia, el libro que le escribieron y él firmó. Porque el eterno listado de hechos de presunta corrupción que ya está probado en sede judicial hubiese provocado la caída política de cualquier gobierno que respetase las bases mínimas de la democracia, sin esperar a una sentencia. Este es el listado de todos esos hechos, caso a caso.

1) CASO BEGOÑA GÓMEZ

El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, fue llamado a la Moncloa para crear la cátedra de Begoña Gómez.

La cátedra se dio a la mujer del presidente sin tener ningún tipo de estudios universitarios.

Una empleada de Sánchez, Cristina Álvarez, pidió dinero para la cátedra de su mujer desde La Moncloa.

Pedro Sánchez en persona agradeció las aportaciones de dinero a su mujer.

Begoña Gómez usó una cuenta de correo del Gobierno en pleno auge de sus negocios.

El socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, tuvo cartas de recomendación de la mujer del presidente para concursos públicos y disparó sus ingresos 141 veces, con una sola de sus empresas, en esos mismos concursos.

La Intervención General del Estado ha certificado que esos concursos violaron la ley.

Sánchez dio una sede gratis a la OMT, la entidad con la que su mujer realizó negocios internacionales.

2) CASO DAVID SÁNCHEZ

El enchufador de David Sánchez -Miguel Ángel Gallardo-, presidente de la Diputación- era un subordinado de Pedro Sánchez en el PSOE.

Se referían al hermano, David Sánchez, y al cargo antes de sacarlo a concurso como el puesto del "hermanísimo".

Pedro Sánchez tuvo a su hermano viviendo en La Moncloa mientras decía que estaba en Portugal para no pagar impuestos .

. El enchufador fue aupado a jefe de todos los socialistas extremeños por el PSOE de Sánchez tras el enchufe.

El hermano tuvo subvenciones europeas para sus proyectos tramitadas desde la Moncloa que preside Pedro Sánchez.

3) CASO KOLDO-MASCARILLAS

Los contratos de mascarillas estuvieron comandados por el nº2 de Sánchez, José Luis Ábalos, cuando todo lo supervisaba Sánchez: fue el periodo de poderes especiales por el COVID.

Los contratos se cerraron en cinco CCAA socialistas, tres ministerios socialistas y empresas públicas bajo control socialista. ¿Pedro Sánchez no lo sabía?

El nº2 implicado, José Luis Ábalos, fue mantenido en listas del PSOE sabiendo Sánchez que se le investigaba, como han confirmado los chats en manos de la UCO.

El nº2 recibía dinero en sobres del PSOE que manda Pedro Sánchez y sin que las cuentas oficiales del partido reflejen los pagos.

Toda la trama recibía chivatazos de un comandante de la Guardia Civil desde una semana después de la noche de San Petersburgo de la mujer de Sánchez con miembros de la trama.

4) CASO KOLDO-OBRAS PÚBLICAS AMAÑADAS

El siguiente nº2 de Sánchez, Santos Cerdán, comandaba la trama de obras presuntamente amañadas durante todo el periodo de cercanía con Sánchez.

Cerdán, Koldo y Ábalos figuran en charlas sobre el reparto de dinero de las obras, del petróleo y del PSOE.

y del PSOE. Hay una contabilidad B que no refleja los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo en fajos y sobres de dinero.

Otra ministra de Sánchez -Elma Saiz-

, su presidenta Navarra -María Chivite- y el nº2 citado -Cerdán- aparecen ligados a la concesión de las obras sospechosas.

5) CASO AIR EUROPA

Sánchez aprobó el rescate de Air Europa en más que probable conflicto de intereses al no ausentarse del Consejo de Ministros.

Begoña Gómez estuvo en reuniones con Air Europa en pleno rescate.

Las llamadas y chats en manos de la UCO revelan que el rescate se concedió tras la mediación del matrimonio presidencial.

Sánchez elevó la cuantía, tras todo ello, en 75 millones de euros : de 400 a 475 millones.

: de 400 a 475 millones. Sánchez aceptó reuniones sin que el rescate estuviese solicitado oficialmente.

Wakalua, del grupo de Air Europa, patrocinó gastos del África Center de Begoña Gómez.

6) CASO KOLDO-DELCY