Illa recupera el Premio Blanquerna y se lo concede a García Montero en pleno enfrentamiento con la RAE

Nadie lo echaba en falta, salvo el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, quien no contento con las cruces de San Jorge, el Premio Internacional Cataluña, los premios "nacionales" de Comunicación, Investigación y Ecología, la medalla de oro de la Generalidad y otros reconocimientos oficiales, ha decidido rescatar del olvido el Premio Blanquerna, después de ocho años de inactividad.

El ganador es el poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero, quien ha cobrado negativa notoriedad en los últimos días por sus acusaciones contra el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, de quien insinúa sin pruebas que tiene intereses económicos incompatibles con su cargo.

En un comunicado, la Generalidad ha anunciado este martes que "el jurado del Premio Blanquerna 2025 ha distinguido a Luis García Montero por su trayectoria como difusor de la literatura catalana como poeta, crítico y profesor, así como por su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes, y por convertir el instituto en un puente para fomentar el diálogo entre todas las culturas españolas".

Jurado mediático

En la misma nota se indica la composición del jurado, presidido por el consejero de Presidencia, Albert Dalmau y con Núria Marín, la delegada del Govern en la capital de España, como vicepresidenta. Se trata de los periodistas Jordi Amat (El País), Àngels Barceló (Ser) y Enric Juliana (La Vanguardia); la actriz y creadora Irene Escolar; el escritor y profesor universitario José María Lassalle; la directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez-Sampere, y la editora de Alfaguara, Carme Riera Sanfeliu.

Historia del galardón

El Premio Blanquerna se creó en 1993, cuando Jordi Pujol presidía la Generalidad y aún faltaba una década para que se retirara. Según explica la propia Generalidad, el primer galardonado fue el filólogo Fernando Lázaro Carreter. Adolfo Suárez, Octavio Paz, Joaquín Ruiz-Giménez, José María Martín Patino, Jorge Semprún y Javier Tusell fueron algunos de los premiados. También el pueblo de Madrid tras los atentados del 11 de marzo.

Otro de los premiados, en 2010, fue Iñaki Gabilondo. A finales de ese año accedió a la presidencia de la Generalidad Artur Mas, quien canceló la concesión. Puigdemont lo recuperó para entregárselo a Vicente del Bosque y a Fórum Nueva Economía el mismo año del golpe de Estado, en 2017.