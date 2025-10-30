Sánchez vuelve a colocar en la picota al hermano de Ayuso cuando tiene al suyo procesado

Fue en respuesta a las preguntas que le formuló la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli. El presidente del Gobierno volvió a sacar a colación al hermano de Isabel Díaz Ayuso durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado.

"Yo me pregunto, de manera retórica, ¿qué dirían ustedes, o qué dirían algunos sobre mí, si mi Administración hubiera dado un millón y medio de euros a una determinada empresa y mi hermano hubiera cobrado una comisión de 280.000 euros por la adquisición de mascarillas?", lanzó Pedro Sánchez entre aplausos de los senadores socialistas.

En este punto cabe recordar que el caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue archivado por todas y cada una de las instancias donde la izquierda lo llevó. La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, la intervención de la Comunidad compuesta por funcionarios, la Cámara de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea contra el Fraude. Todas decretaron que no hubo ninguna irregularidad.

Acto seguido se refirió también, entre risas, a Pablo Casado. "¿Qué dirían además si el presidente de ese partido entonces denuncia esto y lo que hace la organización no es ir a pedir cuentas a la presidenta que da la comisión a su hermano sino lo que hace es destituir al principal líder de este partido?", inquirió a pesar de que el expresidente de los populares fue forzado a dimitir después de que saliera a la luz la operación que había orquestado para derrocar a Ayuso e impedir que presidiera el partido en Madrid. "Es que consejos vendo que para mí no tengo, este es el tema, y así les va", agregó Sánchez.

Así, resumió que el PP hace "una gigantesca operación del embudo", pero "incluso una acción de espejo", algo que "está estudiada en psicología", que implica "imputar al adversario lo que uno hace y el otro no". "Limpien primero su casa y luego, ya si eso, hablamos del resto", remachó.

La investigación sobre el caso Koldo dio comienzo a raíz de una denuncia presentada por el Grupo Parlamentario de Isabel Díaz Ayuso. "Lo que están haciendo es ensañamiento contra mi familia y contra mí para intentar desgastarme, ¿y sabe lo que creo que vamos a empezar a hacer? Investigar a todos", avisó la presidenta desde la Asamblea en marzo de 2022.