Pérez Dolset: "A Sánchez, desde que se convierte en secretario general, le llenan su casa y las saunas de micrófonos"

Libertad Digital publica un audio grabado por el fiscal Ignacio Stampa durante la reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. En esta reunión, el empresario vinculado a las cloacas socialistas asegura que el comisario José Manuel Villarejo investigó al ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que llegó a la secretaría General del PSOE en el año 2014.

"A Sánchez desde que se convierte en secretario general le llenan su casa y las saunas de micrófonos", aseguró Pérez Dolset al fiscal Stampa admitiendo la vinculación de Sánchez con las saunas de la familia de Begoña Gómez, esposa del líder socialista.

Según esgrimió el empresario en la reunión, el PP de Mariano Rajoy habría urdido una conspiración por medio de Villarejo en el que habrían tenido como objeto de investigación todos sus "enemigos", entre los que se encontraba Sánchez. "En todas ellas –las operaciones—, Villarejo va a pedir autorización a tres personas: Francisco Martínez, o Eugenio Pino o Cospedal", espetó el empresario.

Leire: "Soy la mano derecha de Cerdán"

En este contexto, Leire Díez explica el motivo de que sea ella la que dirija una operación parecida a la que le achacan al PP de Rajoy, eso sí, según aseguran, dentro de la legalidad. "Soy una persona que ha puesto el PSOE a ver qué es lo que hay detrás de todo esto", explicó la fontanera socialista, que argumentó que ella era la elegida porque conoce "a mucha gente" pero no tiene "vínculo con ellos". Se entiende que por "ellos" se refería a los dirigentes de la formación socialista.

De la misma forma, ella misma se destapa como la "mano derecha" del entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, que estaba invitado a participar en la reunión; si bien finalmente no asistió y fue Díez como su enviada. "Soy una mano derecha que nunca va a aparecer por ningún lado", apostilla Díez, que ahora se encuentra imputada por haber cometido supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

"Aprender de los malos" y "ganar por goleada"

Asimismo, Díez detalló en la citada reunión que su forma de comenzar a investigar las prácticas que, según ella, llevaba a cabo Villarejo por orden de otros dirigentes del PP, tenía primero que "aprender de los malos": "Yo primero tenía que entender a los malos entre comillas y, cuando empecé a escuchar, dije 'Villarejo es un hijo de puta, vale', pero no era el llanero solitario. Él formaba parte de una estructura policial".

De esta forma, Díez habría aprendido a llevar a cabo estas supuestas prácticas ilícitas para ponerlas al servicio del PSOE; si bien, explicó durante la reunión que llegaba tarde a "ganar el partido" con un símil futbolístico: "Mi problema es que me meten en el 79 con un 5-0 en contra". Por ello, según ella, tenía que "remontar" el partido. "El día que me metan en el minuto 1 voy a ganar por goleada porque tengo callo en esto", sentenció Díez.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com