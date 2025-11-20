El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. El fallo ha sido adoptado por una mayoría de cinco magistrados frente a dos y ha sido adelantado este mismo jueves: "Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular".

En total, la multa impuesta a García Ortiz asciende a 7.200 euros. Además, la Sala le impone al fiscal general como responsabilidad civil una indemnización a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de 10.000 euros por daños morales.

La sentencia, que es firme, está aún pendiente de redacción y surtirá efectos a partir de su notificación en los próximos días. Esto no ha sido impedimento para que periodistas afines al Gobierno salgan en tromba a criticar a los magistrados que han declarado culpable a García Ortiz. Una de las más salvajes lleva la firma de Chema Garrido, director de El Plural en sustitución de Angélica Rubio, nombrada consejera de RTVE.

En un artículo, autodenominado de "análisis" y escrito junto a otros dos redactores, Garrido defiende que la decisión de la más alta instancia jurisdiccional del país es un "golpe de Estado judicial" que para más inri "se ha perpetrado en una fecha caprichosa": el 20-N.

GOLPE DE ESTADO JUDICIALhttps://t.co/4s6s6NBLWF — Chema Garrido (@JoseMGarrido) November 20, 2025

Chema Garrido es el autor del célebre bulo de los dos DNI de Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez. Según contó el ahora director de El Plural, y también colaborador de TVE, el juez Peinado tenía dos DNI, uno terminado en P y otro en W, con los que habría adquirido numerosas propiedades por toda España. Como esto era imposible acabaron alentando la teoría de que el juez pudiera tratarse en realidad de un espía.

A la conspiración sobre la fecha elegida por los magistrados para dar a conocer su fallo – el aniversario de la muerte de Franco- también se apunta la adjunta al director del diario.es. Según Esther Palomera, la condena a García Ortiz "llega el 20-N, una fecha que no parece casual y que invita a pensar sobre quiénes y cómo siguen mandando en este país, pese a la muerte del dictador". Según Palomera, el fallo del Alto Tribunal "es sólo el principio de una escalada que seguirá, seguro, con el hermano del presidente del Gobierno, la esposa y quien haga falta hasta que Pedro Sánchez, por los votos o por las togas, abandone La Moncloa".

Pero es en la red social Bluesky donde los periodistas más abiertamente sanchistas vierten toda su rabia y frustración por este fallo histórico. Como muestra, sirva este comentario de Toño Fraguas, de eldiario.es: "¿Veis esos cinco balazos en el techo del Congreso? Son los cinco votos condenatorios de los magistrados del Supremo contra el fiscal general del Estado".

¿Veis esos cinco balazos en el techo del Congreso? Son los cinco votos condenatorios de los magistrados del Supremo contra el Fiscal General del Estado — Toño Fraguas (@antoniofraguas.bsky.social) 2025-11-20T15:44:48.708Z

Sobre el fallo también se ha pronunciado otro periodista del diario.es, que además trató de exonerar al fiscal general durante el juicio. José Manuel Precedo ha mostrado su consternación por que "cinco magistrados conservadores" del Supremo hayan decidido "no" creer a "algunos periodistas". "En su derecho estaban", admite al menos. Pero añade: "El mismo derecho que tenemos nosotros a creer que esos 5 magistrados del Supremo no han hecho Justicia. Acatar sentencias, sí. Respetarlas, no hay por qué".

Cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo han decidido no creernos a algunos periodistas. En su derecho estaban. El mismo derecho que tenemos nosotros a creer que esos 5 magistrados del Supremo no han hecho Justicia. Acatar sentencias, sí. Respetarlas, no hay por qué. — Jose Precedo (@joseprecedo) November 20, 2025

En concreto, Precedo señala a Manuel Marchena por unos hechos que precisamente lo que demuestran es su rectitud. Dice el periodista del diario.es: "De uno de los 5 magistrados (Manuel Marchena) dijo el portavoz del PP en el Senado a sus senadores que era la fórmula para "controlar desde atrás" la sala segunda del Supremo. Es llamativo que su presencia no generase debate en el juicio más importante de la política española". En este punto cabe recordar que Marchena renunció voluntariamente a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ cuando sintió que su imparcialidad podía quedar comprometida. Ese es Marchena.

Para Precedo, la caída de Pablo Casado por orquestar una operación política contra Isabel Díaz Ayuso, y ahora la condena del fiscal general, lo que suponen es un "aviso demoledor para quien quiera fiscalizar a la presidenta de Madrid". Y añade: "Varios de los que hemos pasado (obligatoriamente) por ese Tribunal hoy creemos un poco menos en la Justicia y en el Supremo. Diría que no somos los únicos. En cuanto a lo que yo sé y me llevaré a la tumba: no, el fiscal general no me filtró nada. Ni esos días ni en 22 años".

En este punto cabe recordar que Precedo fue el periodista que durante su declaración en el juicio proclamó: "En veintidós años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. Lo sé, pero no lo voy a decir por el secreto profesional".

Precedo nunca aportó una prueba que respaldara su testimonio, más bien éste despertaba bastantes interrogantes. Según el periodista del diario.es, el 6 de marzo de 2024 –es decir, una semana antes de que se produjera la filtración, que fue la noche del 13 de marzo- recibió una "triple documentación" consistente en el "informe de la Agencia Tributaria que da origen a la denuncia" contra González Amador; "la propia denuncia" que presenta la Fiscalía en el juzgado; y el famoso correo del día 2 de febrero, donde Carlos Neira, abogado de la pareja de Ayuso, propone al fiscal del caso, Julián Salto, llegar a un acuerdo de conformidad y para ello reconoce los dos delitos fiscales que se le imputan a su cliente.

El correo, impreso y ninguna pregunta a MAR

Durante su testifical en la instrucción del caso, Precedo aseguró que poseía un "pantallazo" del correo. "Recibo un pantallazo escrito". "¿Escrito?", le preguntó extrañado el abogado de González Amador. "Escrito, sí". "¿Quiere decir impreso?". "Impreso, exacto". "El pantallazo lo recibo impreso (…) y sobre las otras dos documentaciones que recibo no puedo revelarle la forma en la que lo hago por el secreto profesional". Es decir, el periodista no tuvo problema en revelar cómo recibe el correo cuya filtración se ha investigado, y que le llegó impreso de forma providencial, pero extremó su celo con respecto a los otros dos documentos.

La primera información sobre el novio de Díaz Ayuso es la que aparece publicada en eldiario.es el día 12 de marzo por la mañana. "La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla", tituló el medio de Ignacio Escolar. Un día antes, Precedo se dirigió a través de WhatsApp al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, a quien trasladó seis cuestiones: "¿Conocía la presidenta el fraude que Hacienda le atribuye a su pareja?; ¿tuvo información de la presentación de facturas falsas, tal y como le atribuye la Agencia Tributaria?; ¿ha comprado la presidenta alguna propiedad inmobiliaria con su actual pareja, tal y como se ha publicado?; ¿quién paga la vivienda en la que vive la presidenta?; distintos medios han publicado que la pareja adquirió una vivienda, pero por nuestras averiguaciones, creemos que son dos pisos en el mismo edificio, ¿cuántas viviendas se ha comprado y a quién?; y si la segunda es de alquiler, ¿quién paga el alquiler de esa segunda vivienda?".

Ninguna pregunta acerca del correo que, según asegura el periodista, también obraba en su poder. ¿Ha reconocido la pareja de la presidenta la comisión de dos delitos para tratar de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía?, podría, por ejemplo, haberle preguntado. Pero, no, nada. Silencio absoluto. Ni una sola referencia a ello entre las dudas que le plantea a Rodríguez.

Extrañado, el abogado de González Amador, se interesó por ello. Precedo se justificó señalando que, como tenían pautadas las publicaciones, que realizarían por entregas, no "querían dar pistas a las fuentes sobre las informaciones posteriores" que iban a publicar.

Por último, y quizá lo más sorprendente de la actuación de Precedo, es que pese a ser el único periodista que poseía con tanto tiempo de antelación un pantallazo del correo filtrado, no fue el primero en dar la noticia. Se le adelantaron La Sexta y la Cadena Ser. La Sexta lo publicó a las 22:10 horas del 13 de marzo y en La Ser su periodista Miguel Ángel Campos entró en Hora 25 sobre las 23:20 horas para contar la información; en la web de la emisora de Prisa aparece publicado a las 23:51 horas.

Así, las versiones que ofrecieron Precedo y el resto de periodistas que declararon durante el juicio no solo no arrojaron demasiada luz sobre lo que pudo suceder sino que algunos puntos de las mismas llegaron a despertar varios interrogantes. Además, amparados en su derecho al secreto profesional, no aportaron ninguna prueba que los respaldara. Ahora bien, había un hecho cierto y contrastable: La Sexta, la Cadena Ser y eldiario.es solo publicaron sus informaciones cuando el fiscal general se hizo con el correo filtrado.