Un error de la Policía obliga a sus alumnos a compartir armas en la Academia y a atárselas con velcro

Un error de planificación de la Dirección General de la Policía Nacional está provocando que un número importante de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, estén realizando sus prácticas de tiro sin pistola de dotación asignada, por lo que tienen que compartir arma. Así lo ha denunciado en las últimas horas el sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en la Policía Nacional, que califica el hecho como una "situación insostenible".

El sindicato ha manifestado que las armas que se emplean en estas prácticas (pistola HK USP Compact) se encuentran en un estado "cuestionable" y en condiciones muy alejadas de las que encontrarán al incorporarse al servicio. Según han dicho, estos alumnos usarán hasta tres pistolas en pocos meses: la HK USP Compact en la Academia, la STAR 28 PK durante el periodo formativo y, finalmente, la pistola que resulte adjudicada de la licitación que hay en marcha.

A la falta de armas individuales se suma también una deficiencia de seguridad que el sindicato ha calificado como "inaceptable": algunos alumnos carecen de fundas reglamentarias para los ejercicios de tiro y se ven obligados a sujetar la pistola con un simple velcro del uniforme. Este accesorio, concebido para guantes, no ofrece ninguna garantía técnica ni permite cumplir los protocolos básicos de galería, generando una situación de riesgo evitable.

JUPOL también ha advertido sobre la licitación en curso para la compra de nuevas pistolas de 9 mm. Aunque los especialistas de armamento de la Policía han situado a la HK SFP9-OR como la mejor opción técnica, la oferta económicamente más baja es la Springfield Armory Echelon, que podría imponerse por criterio de precio. Si fuera considerada baja temeraria, la adjudicación pasaría previsiblemente a la Glock 45 AMS MOS, segunda opción más barata.

El sindicato ha reclamado que el proceso se resuelva con "agilidad, transparencia y rigor" y ha insistido en que el criterio técnico debe prevalecer sobre el económico. Han recordado que la elección del arma reglamentaria no puede depender únicamente del coste, pues se trata de una herramienta vital para la seguridad de los agentes. La mala planificación, han advertido, ya está afectando a los alumnos y podría prolongarse si la licitación sufre nuevos retrasos.