El CGPJ declara idónea por unanimidad a Teresa Peramato para ser la nueva fiscal general

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves la idoneidad de Teresa Peramato para dirigir la Fiscalía General del Estado. Todo ello, tras la renuncia de su predecesor Álvaro García Ortiz después de ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El nombre de Peramato ha sido propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez y, después de ser declarada idónea para el puesto por el CGPJ, pasará por la Comisión de Justicia del Congreso. Ninguno de estos dos trámites es vinculante, por lo que Peramato podría haber tomado posesión del cargo sin obtener el beneplácito del CGPJ. Aun así, su idoneidad ha sido acordada por unanimidad en el Consejo, por lo que a Peramato solo le queda comparecer en la Cámara Baja para poder ser oficialmente la sucesora de García Ortiz.

"El Pleno del CGPJ informa por unanimidad que Teresa Peramato reúne los méritos y requisitos para ser nombrada Fiscal General del Estado", han informado fuentes del CGPJ a Libertad Digital antes de la publicación de la nota. Posteriormente, la comunicación oficial ha informado de que "la fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, Teresa Peramato Martín, reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado".

De esta forma se ha pronunciado el Consejo en reunión extraordinaria después de que el Consejo de Ministros de este martes propusiese a Peramato como nueva fiscal general. "El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión", recuerda la nota del órgano judicial.

Peramato, que tiene más de 35 años de experiencia en la carrera fiscal, llegó a la Fiscalía en 1990 después de licenciarse en la Universidad de Salamanca y ha estado destinada en destinos como Tenerife, Valladolid y Barcelona antes de llegar a Madrid y ser nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer.

En 2010 fue nombrada fiscal adscrita a la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, en 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, en 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y nombrada Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y en enero de este año fue nombrada fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

