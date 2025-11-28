Feijóo implora ayuda a los empresarios catalanes para una moción de censura: "No me faltan ganas, me faltan votos"

Un día después de su convocatoria de una concentración contra la mafia tras la entrada de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en un acto de la patronal catalana, Foment del Treball, en la que se ha referido a la posibilidad de una moción de censura para la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Feijóo ha destacado que Ábalos fue "el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE", por lo que "el 'sanchismo' ha entrado en prisión". Eso significa, a su juicio, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado "inhabilitado" por el caso Koldo.

Según el líder del PP, "quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen mucho que compartir y mucho que callar". Este "calvario judicial" del Gobierno se suma, ha dicho, a una "precariedad parlamentaria total", que impide a Sánchez aprobar presupuestos, en alusión a la derrota parlamentaria producida también este jueves con el fracaso de la senda de déficit.

"Me faltan votos de los suyos"



Dirigiéndose a los empresarios presentes en el auditorio, se ha mostrado convencido de que "en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts" y quizá algunas a ERC. "Me faltan votos de los suyos", ha apuntado Feijóo, antes de añadir: "A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos".

Feijóo ha reconocido que hay cosas que no puede ofrecer a esos partidos de quienes necesitaría sus votos para una moción de censura, pero sí se ha mostrado abierto a impulsar "una moción de censura con un único compromiso": convocar unas nuevas elecciones generales para que "todos los ciudadanos de España puedan decidir en las urnas qué Gobierno futuro e inmediato quieren".