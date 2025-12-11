Los peritos de Santos Cerdán ratifican en el Supremo su teoría de que los audios de Koldo pudieron ser manipulados

Este miércoles han acudido ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente los guardias civiles que examinaron los audios de Koldo García y los dos peritos designados por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que realizaron un informe poniendo en duda la metodología y las conclusiones de los informes elaborados por el departamento de ingeniería digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

La jornada de declaraciones en la sede del Supremo ha terminado sin sorpresas debido a que los guardias civiles y los peritos encargados por la defensa de Cerdán han ratificado los informes de su autoría.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital han señalado que todos los peritos que han declarado en la jornada de hoy han ratificado su trabajo, por lo que los peritos de la Guardia Civil habrían defendido la autenticidad de los audios mientras que los expertos de la defensa de Cerdán habrían sostenido la posibilidad de que estuvieran manipulados.

Según las mismas fuentes consultadas por LD, dos de los guardias civiles que han declarado hoy habrían señalado en su declaración que podría existir la posibilidad de que se hubieran introducido manipulaciones con Inteligencia Artificial, pero desde un plano teórico debido a que ya en su informe señalaron que no había "trazas" que evidencien esta manipulación de los audios y hoy han ratificado su informe.

Informe controvertido

Como ya se publicó en Libertad Digital, el informe encargado por los abogados del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido bastante polémico y no ha estado exento de las críticas de profesionales del sector.

La conclusión del informe era que los audios estaban manipulados y que "consideran acreditado un conjunto convergente de incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas" en los mismos. En el informe, al que tuvo acceso Libertad Digital, tambien se especificaba que "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor".

El presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI), Ángel Bahamontes, señaló a Libertad Digital que el informe se trataba más de "un acto de fe" que de un informe propiamente dicho.

"Ellos ni han visto ni han tocado dispositivos, volcados, logs, artefactos de sistemas… y aun así afirman que el material es estructuralmente inauténtico. Esto no es una prueba pericial, es un acto de fe", señaló Bahamontes.

El auto en el que fijaba la fecha de las declaraciones de los peritos, al que tuvo acceso Libertad Digital, señalaba que resultaba conveniente citar a los dos peritos ante el Tribunal "a fin de aclarar, completar o precisar el resultado de sus pericias, permitiendo así valorar, aún en los términos meramente indiciarios que siempre son propios de la fase procesal en la que nos encontramos, los referidos extremos".