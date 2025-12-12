Una consejera de Page sugiere que Sánchez robó las primarias a Susana Díaz

"Éramos pocos y parió la abuela". Así reza el famoso dicho español para explicar que si no era suficiente con lo que teníamos, ahora venían nuevas cosas. Pues es una manera muy afinada de describir lo que está ocurriendo en el PSOE. A los presuntos casos de corrupción de exmiembros del Gobierno, detenciones, registros de la UCO y denuncias de presuntos abusos sexuales de militantes socialistas, se unen las declaraciones de una consejera de la Junta de Castilla-La Mancha que apuntaría a un posible fraude electoral en las primarias que ganó Pedro Sánchez en 2017.

Se trata de Sara Simón, encargada de la consejería de Igualdad en el gobierno que dirige el socialista manchego, Emiliano García Page. Antes de marchar hacia la sede del partido en Ferraz para acudir a la reunión de responsables de Igualdad del PSOE -que se celebra precisamente por el goteo de denuncias de mujeres socialistas-, Simón ha criticado duramente al presidente del Gobierno por todos los escándalos que se conocen hasta el momento.

No obstante, Simón ha ido más allá de una crítica previsible y vacía de contenido y ha explicado una situación que vivió mientras se preparaban las primarias en 2017 para elegir nuevo secretario general: "Cuando estábamos en el proceso de primarias para elegir a nuestro secretario general, en el que se enfrentaba el compañero Pedro Sánchez con la compañera Susana Díaz y el compañero Patxi López, veíamos en nuestra provincia cómo había agrupaciones en las que, de repente, en los censos aparecían 30 o 40 personas que no sabíamos de dónde venían"

Eran agrupaciones en las que solo estaban conformadas por 4 o 5 militantes, por lo que la aparición de más del triple de personas en estos puntos de la provincia sorprendía bastante a la propia Simón. No obstante, en ese momento no pudieron denunciar nada, porque no existían pruebas firmes que pudieran dar veracidad a las sospechas. Pero, tras lo conocido en los numerosos informes de la UCO, Sara Simón cree con firmeza que algo irregular ocurrió en ese momento.

"Ahora, con todo lo que está pasando, con todo lo que está saliendo a la luz, con todo lo que estamos viendo, pues a lo mejor se explican muchas cuestiones de cosas que pasaban en ese momento", ha aseverado. "No tengo pruebas, pero fue un hecho que ocurrió. Sé lo que pasó en mi provincia en aquel momento, se escucharon muchas cosas. Puedo decir que era una realidad, que en agrupaciones en las que había cinco personas militando, de repente había 40. No sabemos cómo sucedió aquello y creo que fue un hecho que ocurrió en otros sitios, porque desde luego que ha habido más compañeros y compañeras que lo han hecho visible".

Aún así, la responsable del PSOE en Castilla-La Mancha ha insistido que todas estas irregularidades se trasladaron a los órganos responsables del partido, pero no se recibieron explicaciones al respecto. Es decir, se decidió ocultar algo que al final se ha vislumbrado en los informes policiales.