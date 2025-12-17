El Gobierno de Pedro Sánchez estudia un indulto parcial de Álvaro García Ortiz para evitar su expulsión de la Carrera Fiscal.

El ya ex fiscal general del Estado fue condenado por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre por un delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años. Este miércoles, el Supremo remitió una copia de la sentencia a la Inspección Fiscal para que estudie la posible expulsión de García Ortiz del Ministerio Público.

Según ha podido saber Libertad Digital, "el Ejecutivo de Pedro Sánchez estudia varias opciones para exonerar a García Ortiz de la condena o bien, evitar su expulsión de la Carrera Fiscal tras ser condenado a dos años de inhabilitación. La primera vía es a través del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido y la segunda, con la aprobación por parte del Gobierno socialista de un indulto parcial, que rebajase su tiempo de inhabilitación a menos de 6 meses, el límite para no ser apartado como fiscal".

"Durante la instrucción se han denunciado supuestas vulneraciones de derechos fundamentales de García Ortiz, que el Supremo ha tumbado en su sentencia. No obstante, esta supuesta vulneración de derechos junto al voto particular contra la condena presentado por las magistradas izquierdistas Ana Ferrer y Susana Polo podría servir para que la mayoría izquierdista del TC le exonerase y admitiese su probable recurso de amparo", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "en el caso de que Conde-Pumpido no consiga exculpar a García Ortiz en el Tribunal de Garantías, el Ejecutivo socialista se decantaría por aprobar un indulto parcial del ex fiscal general del Estado". El propio Pedro Sánchez ha repetido en las últimas semanas que el TC remendaría la sentencia condenatoria del Supremo contra García Ortiz".

Tras conocerse la sentencia del Supremo con la argumentación de los magistrados, el presidente del Gobierno cargaba contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP Alberto Núñez Feijóo: "¿Hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho es defender la verdad y defender la institución de la Fiscalía?" Según afirmaba Sánchez, "quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidades a la señora Ayuso es el señor (Alberto Núñez) Feijóo".

La inhabilitación conlleva la expulsión de la Carrera Fiscal

Tal y como publicó LD, la condena a inhabilitación de García Ortiz conllevaría la expulsión de la Carrera Fiscal. El artículo 32.1.d del Reglamento del Ministerio Fiscal establece como causa de pérdida de la condición de fiscal una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, sin perjuicio de la facultad que concede el artículo 44.2.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la persona titular de la Fiscalía General del Estado para sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses. Mientras que el artículo 35 del mismo Reglamento añade que "la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme, con el alcance que en la misma se establezca".

Por su parte, el artículo 44.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) señala que "están incapacitados para el ejercicio de funciones fiscales los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Fiscal General del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de Fiscal por la sanción de suspensión de hasta tres años". García Ortiz ha sido condenado a 2 años de inhabilitación.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com