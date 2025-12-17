El rey Felipe VI ha presidido este miércoles la entrega de despachos a la 63ª promoción de la carrera fiscal, un acto marcado inevitablemente por la sombra del escándalo que ha descabezado recientemente el Ministerio Público. En sus primeras palabras a los nuevos fiscales tras la condena de Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, el monarca ha lanzado un mensaje nítido de regeneración basado en la "ética profesional" y el "Estado de Derecho".

Durante la ceremonia, el jefe del Estado ha recordado a los 76 nuevos integrantes del Ministerio Público que sus decisiones tendrán un "impacto real en la sociedad", por lo que les ha exigido actuar con "gran sensibilidad, prudencia y un hondo compromiso de servicio público".

En un momento de máxima tensión institucional, Felipe VI ha querido enfatizar que el respeto a la legalidad y a los principios constitucionales "nos vincula a todos", una frase que cobra especial relevancia tras la condena que apartó a García Ortiz del cargo por el uso espurio de información confidencial relativa al novio de Isabel Díaz Ayuso.

"Recordad siempre los principios constitucionales que os guían, que os soportan y sustentan en vuestras decisiones", ha señalado el Rey, insistiendo en que es precisamente el compromiso con el Estado de Derecho lo que "da sentido" a su ejercicio profesional.

En el acto ha intervenido también la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien ha intentado insuflar aire nuevo a una institución cuya imagen ha quedado seriamente dañada bajo el mandato de su predecesor. Peramato ha pedido a los jóvenes fiscales una "mirada de renovación" y les ha recordado que a partir de ahora serán los "protagonistas de la defensa del Estado de Derecho".

Acompañando al monarca han estado presentes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, en una estampa de normalidad institucional que trata de cerrar la crisis abierta por las irregularidades de la anterior cúpula fiscal.

La 63ª promoción está compuesta por 76 nuevos fiscales, de los cuales una abrumadora mayoría (75 %) son mujeres, siguiendo la tendencia de los últimos años. Con una media de edad de 29 años, los nuevos funcionarios se incorporarán de inmediato a sus destinos tras haber superado un proceso selectivo que el Rey ha calificado como una demostración de "solvencia, madurez y valores".