El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una declaración institucional este lunes a las 8.30 horas desde el Palacio de la Moncloa que llegará sólo unas horas después de las elecciones en Extremadura, con un catastrófico resultado para el PSOE.

Según Moncloa, la intención del presidente es anunciar el relevo de Pilar Alegría, ministra portavoz y también titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, que sale del Ejecutivo para ser candidata en las elecciones que Aragón celebrará el próximo 8 de febrero.

Sólo se sabe que será una mujer la designada para actuar como portavoz del Gobierno en este nueva etapa, según confesión del propio presidente. Se desconoce si los cambios se limitarán a la sustitución de Alegría por otra ministra, con sus mismas competencias, o si irán más allá en caso de alguna reestructuración de las mismas. Pese a que Sumar había reclamado con insistencia un cambio radical en el Ejecutivo, Sánchez lo ha descartado ante los medios.

La comparecencia llega también en plena oleada de escándalos y nuevas informaciones sobre las múltiples tramas que acorralan al Ejecutivo, que coinciden con las denuncias de acoso sexual y la gestión del PSOE.