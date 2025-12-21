Desolación en Ferraz ante los negros pronósticos para Gallardo

Siga en Libertad Digital toda la información sobre la noche electoral en Extremadura: los datos de escrutinio y todas las reacciones políticas.
Tras finalizar el escrutinio, la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, dará una breve valoración de los resultados electorales en Extremadura. Fuentes socialistas reconocen, con el 58% escrutado, que los resultados son "malos" y que han perdido en plazas históricamente socialistas.
El escrutinio no tiene cambios con el 58,03% escrutado. PP 29 (+1). PSOE 18 (-10). Vox 12 (+7). Podemos-IU 6 (+2).
El escrutinio aumenta hasta el 52,85 por ciento y se producen cambios. El PP pierde un escaño y lo gana Podemos-IU. PP 29 (+1). PSOE 18 (-10). Vox 12 (+7). Podemos-IU 6 (+2).
Con el 48,50 por ciento de los votos escrutados se producen cambios. El PP gana un escaño que baja el PSOE. Los resultados son los siguientes. PP 30 (+2). PSOE 18 (-10). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
El escrutinio ha alcanzado el 43,51 por ciento. No hay cambios: PP 29 (+1). PSOE 19 (-9). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una declaración institucional este lunes a primera hora desde el Palacio de la Moncloa para anunciar el relevo de Pilar Alegría, ministra portavoz y también titular de Educación, Formación Profesional y Deportes. Sánchez explicará el alcance de esta nueva remodelación en su gabinete, motivada por la marcha de Alegría para competir en las elecciones autonómica de Aragón del próximo 8 de febrero, en las que se presenta como candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma. Su comparecencia llegará horas después del catastrófico resultado del PSOE en las elecciones extremeñas.
Los resultados llevan un rato bastante estabilizados. Con el 38,95% escrutado el resultado es el siguiente: PP 29 (+1). PSOE 19 (-9). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
De momento todo sigue igual. Con el 33,91% escrutado el resultado es el siguiente: PP 29 (+1). PSOE 19 (-9). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
El PP celebra el hundimiento histórico de los socialistas, que achacan a Sánchez. "Es el mayor batacazo en la historia de la democracia de un partido que además viene de ganar las elecciones allí", señalan fuentes del partido.
El escrutinio llega casi al 30 por ciento y no hay cambios. Con el 29,25% escrutado el resultado es el siguiente: PP 29 (+1). PSOE 19 (-9). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
"La derecha está en estos momentos en casi el 60% del voto en el feudo por excelencia de la izquierda en España", señalan fuentes de Génova, que los consideran un "mérito exclusivo de Pedro Sánchez". ·Las políticas basadas en levantar muros entre españoles están siendo derribadas en las urnas", añaden y sentencian: "La derrota no es de Gallardo. Es del presidente del Gobierno que debería comparecer esta misma noche para asumir su fracaso en primera persona".
Sigue aumentando el porcentaje de escrutinio. Con el 24,40% escrutado el resultado es el siguiente: PP 29 (+1). PSOE 19 (-9). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
El escrutinio empieza a acelerarse. Con el 20,70% escrutado el resultado es el siguiente: PP 28 (=). PSOE 20 (-8). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
El líder de Vox, Santiago Abascal, está siguiendo la noche electoral desde la sede nacional en contacto permanente con Óscar Fernández Calle, el candidato extremeño.
Con el 10,10 por ciento de los votos escrutados el PP sigue en cabeza con 27 escaños (-1). El PSOE obtiene 20 diputados (-8). Vox tendría 13 representantes (+8). Podemos-IU sacarían 5 electos (+1).
Los populares estarían al borde de lograr la ansiada mayoría absoluta según la encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo y de la que nos hacemos eco en Libertad Digital.
María Guardiola habría logrado, además, una mejora importante en la última semana, de hasta cuatro puntos según el sondeo de la misma firma publicado el pasado lunes.
Hay un municipio en Extremadura cuyos resultados suelen calcar a los que se cosechan en toda la región. Se trata de Don Benito, que se ha ganado así el apodo del ‘Ohio’ extremeño, en alusión a lo que ocurre en las elecciones estadounidenses. En la localidad, el escrutinio ha alcanzado ya casi el 8 por ciento.
El escrutinio alcanza el 5,24 por ciento de los votos. En estos momentos el resultados sería el siguiente: PP 27 (-1). PSOE 20 (-8). Vox 13 (+8). Podemos-IU 5 (+1).
En la sede del PSOE están siguiendo la noche electoral la secretaria de organización, Rebeca Torró, y la portavoz nacional Montse Mínguez, pero no está previsto que vayan a dar declaraciones al término de la noche electoral. Mañana está convocada reunión de la Ejecutiva Federal. El presidente del Gobierno no está siguiendo desde Ferraz el escrutinio de los comicios.
Con el 0,31% del voto escrutado, el PSOE ganaría con 26 escaños, el PP conseguría 20, Vox 15 y Unidas por Extremadura 4.
Con un 0,16% escrutado, el PP obtendría 24 escaños, 4 menos que en las últimas elecciones; el PSOE lograría 23, 5 menos; Vox sumaría 14 escaños, 9 más que en 2023; y Unidas por Extremadura mantendría 4 escaños, sin cambios.
El presidente del PP estará acompañado por miembros de la dirección nacional, como Miguel Tellado, Ester Muñoz, Juan Bravo o Borja Sémper, que todavía se recupera de su enfermedad.
En las elecciones extremeñas celebradas en 2023, tanto el PSOE como el Partido Popular lograron 28 escaños cada uno. Vox consiguió 5 escaños y Unidas por Extremadura obtuvo 4.
Según el primer sondeo a pie de urna de El Mundo, realizado por Sigma Dos, el PP de María Guardiola obtendría entre 30 y 32 escaños, al borde de la mayoría absoluta. El PSOE lograría entre 16 y 19 escaños, su peor resultado en Extremadura; Vox, entre 10 y 11; y Unidas por Extremadura, entre 7 y 8 escaños. Recordemos que la mayoría absoluta en el Parlamento en Extremadura se sitúa en los 33 escaños.
A las 20:00 horas han cerrado las urnas de los colegios electorales y, tras ello, arranca el recuento de votos. El último avance de participación a las 18:00 horas se situó en el 50,6%, muy por debajo del 57,12% registrado a la misma hora en los comicios de 2023.
A las 20:00 horas se cerrarán los 791 colegios electorales que este domingo, 21 de diciembre, han abierto sus puertas desde las 9:00 horas para los comicios autonómicos, con un total de 1.400 mesas electorales.
El presidente del PP estará acompañado por miembros de la dirección nacional. El resultado se leerá en clave nacional. "El candidato del PSOE ha sido Pedro Sánchez", señalan fuentes del partido, avanzando que el posible batacazo socialista se lo van a atribuir al presidente del Gobierno.
Superar el 40% de voto, lograr más de 30 escaños, reducir la dependencia con Vox a sólo una abstención y aplicar la distancia con el PSOE hasta, al menos, los diez puntos.
El PP tiene buena sensaciones pero contiene el aliento. Se la juega en un territorio tradicionalmente socialista donde ya se dan por satisfechos con la caída del PSOE que se espera histórica.
En la Asamblea de Extremadura se reparten un total de 65 escaños entre las distintas formaciones. Para alcanzar la mayoría absoluta, es decir, para poder gobernar sin apoyos externos, es necesario lograr al menos 33 diputados.
El candidato del PSOE, Miguel Gallardo, ha llegado ya al lugar desde el que seguirá el recuento de votos, la sede de la formación en Mérida. Preguntado por cómo se encontraba a falta de algo más de una hora para el cierre de las urnas, Gallardo ha respondido: "Queda una hora y pico de votación. Cuando terminemos, ya valoraremos los resultados. Nunca la democracia te puede poner nervioso".
La candidata del PP, María Guardiola, ya se encuentra en el Hotel AZZ Mérida Medea, donde seguirá la noche electoral junto a sus compañeros de partido. A su llegada, ha atendido a los medios y se ha mostrado con "buenas sensaciones". "Estamos tranquilos. A estar confiados para lo que sea mejor para los extremeños. Sensaciones buenas y de trabajo bien hecho, de haber gobernado para todos y haber hecho las cosas lo mejor posible", ha afirmado.
"Queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que acudan a votar y a decidir junto al resto de extremeños que ya lo han hecho ese futuro para la región. Queremos que la participación suba y mucho", ha pedido la portavoz de la Junta de Extremadura, a menos de dos horas del cierre de colegios electorales.
La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano Silva, ha detallado el tercer avance de participación electoral, señalando que en la provincia de Badajoz la participación hasta las 18:00 horas alcanza el 49,94%, frente al 56,87% registrado a la misma hora en 2023. En Cáceres, la cifra se sitúa en el 51,86%, también por debajo del 57,54% de los anteriores comicios.
A dos horas del cierre de los colegios electorales (18h), la participación en las elecciones extremeñas vuelve a bajar casi siete puntos y se sitúa a las 18:00 en el 50,6%, una cifra muy inferior al 57,12% que se alcanzó a esta misma hora en los comicios de 2023.
Los colegios electorales de Extremadura han abierto sus puertas a las 9:00 de la mañana de este domingo y las cerrarán a las 20:00 de la tarde.
Para poder votar de forma presencial, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné de conducir. La legislación permite votar incluso si estos documentos están caducados, siempre y cuando sean los originales, ya que las fotocopias no son válidas.