España

Desolación en Ferraz ante los negros pronósticos para Gallardo

Toda la información sobre la noche electoral en Extremadura: escrutinio y reacciones de las elecciones de este 21 de diciembre.

Siga en Libertad Digital toda la información sobre la noche electoral en Extremadura: los datos de escrutinio y todas las reacciones políticas.

Leticia Barquin
La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, atenderá a los medios

Tras finalizar el escrutinio, la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, dará una breve valoración de los resultados electorales en Extremadura. Fuentes socialistas reconocen, con el 58% escrutado, que los resultados son "malos" y que han perdido en plazas históricamente socialistas.

Nada cambia con el 58,03% escrutado.

El escrutinio no tiene cambios con el 58,03% escrutado. PP 29 (+1). PSOE 18 (-10). Vox 12 (+7). Podemos-IU 6 (+2).
Con el 52,85% el PP pierde un escaño y lo gana Podemos-IU

El escrutinio aumenta hasta el 52,85 por ciento y se producen cambios. El PP pierde un escaño y lo gana Podemos-IU. PP 29 (+1). PSOE 18 (-10). Vox 12 (+7). Podemos-IU 6 (+2).
El PP sube con el 48,50% escrutado

Con el 48,50 por ciento de los votos escrutados se producen cambios. El PP gana un escaño que baja el PSOE. Los resultados son los siguientes. PP 30 (+2). PSOE 18 (-10). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
Con el 43,51% escrutado sigue sin moverse el resultado

El escrutinio ha alcanzado el 43,51 por ciento. No hay cambios: PP 29 (+1). PSOE 19 (-9). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
Sánchez comparece mañana a las 8.30

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una declaración institucional este lunes a primera hora desde el Palacio de la Moncloa para anunciar el relevo de Pilar Alegría, ministra portavoz y también titular de Educación, Formación Profesional y Deportes. Sánchez explicará el alcance de esta nueva remodelación en su gabinete, motivada por la marcha de Alegría para competir en las elecciones autonómica de Aragón del próximo 8 de febrero, en las que se presenta como candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma. Su comparecencia llegará horas después del catastrófico resultado del PSOE en las elecciones extremeñas.

Nada cambia con el 38,95% escrutado.

Los resultados llevan un rato bastante estabilizados. Con el 38,95% escrutado el resultado es el siguiente: PP 29 (+1). PSOE 19 (-9). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
Sigue sin cambios al 33,91% escrutado

De momento todo sigue igual. Con el 33,91% escrutado el resultado es el siguiente: PP 29 (+1). PSOE 19 (-9). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
Maite Loureiro
"El PSOE baja más de 12 puntos"

El PP celebra el hundimiento histórico de los socialistas, que achacan a Sánchez. "Es el mayor batacazo en la historia de la democracia de un partido que además viene de ganar las elecciones allí", señalan fuentes del partido.

Sin cambio con el 29,25% escrutado

El escrutinio llega casi al 30 por ciento y no hay cambios. Con el 29,25% escrutado el resultado es el siguiente: PP 29 (+1). PSOE 19 (-9). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
Maite Loureiro
El PP empieza a hacer una lectura en clave nacional

"La derecha está en estos momentos en casi el 60% del voto en el feudo por excelencia de la izquierda en España", señalan fuentes de Génova, que los consideran un "mérito exclusivo de Pedro Sánchez". ·Las políticas basadas en levantar muros entre españoles están siendo derribadas en las urnas", añaden y sentencian: "La derrota no es de Gallardo. Es del presidente del Gobierno que debería comparecer esta misma noche para asumir su fracaso en primera persona".

Resultados con el 24,40% escrutado

Sigue aumentando el porcentaje de escrutinio. Con el 24,40% escrutado el resultado es el siguiente: PP 29 (+1). PSOE 19 (-9). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).
Resultados con el 20,70% escrutado

El escrutinio empieza a acelerarse. Con el 20,70% escrutado el resultado es el siguiente: PP 28 (=). PSOE 20 (-8). Vox 12 (+7). Podemos-IU 5 (+1).

Abascal en la sede de Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, está siguiendo la noche electoral desde la sede nacional en contacto permanente con Óscar Fernández Calle, el candidato extremeño.

Resultados con el 10,10% escrutado

Con el 10,10 por ciento de los votos escrutados el PP sigue en cabeza con 27 escaños (-1). El PSOE obtiene 20 diputados (-8). Vox tendría 13 representantes (+8). Podemos-IU sacarían 5 electos (+1).
Carmelo Jordá
¿La derecha en el 60% en Extremadura?

Otro punto muy significativo del sondeo es que, de confirmarse los datos que ofrece la derecha, es decir, la suma de PP y Vox, estaría en el 60%.

El dato es una auténtica barbaridad y más en una comunidad autónoma que hasta este domingo era uno de los feudos de voto del PSOE.

Carmelo Jordá
Datos clave de la encuesta: el PP al borde de la absoluta

Los populares estarían al borde de lograr la ansiada mayoría absoluta según la encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo y de la que nos hacemos eco en Libertad Digital.

María Guardiola habría logrado, además, una mejora importante en la última semana, de hasta cuatro puntos según el sondeo de la misma firma publicado el pasado lunes.
El 'Ohio' extremeño

Hay un municipio en Extremadura cuyos resultados suelen calcar a los que se cosechan en toda la región. Se trata de Don Benito, que se ha ganado así el apodo del ‘Ohio’ extremeño, en alusión a lo que ocurre en las elecciones estadounidenses. En la localidad, el escrutinio ha alcanzado ya casi el 8 por ciento.

El recuento llega hasta el 5,24%

El escrutinio alcanza el 5,24 por ciento de los votos. En estos momentos el resultados sería el siguiente: PP 27 (-1). PSOE 20 (-8). Vox 13 (+8). Podemos-IU 5 (+1).
Leticia Barquin
Ferraz desolado en la noche electoral

En la sede del PSOE están siguiendo la noche electoral la secretaria de organización, Rebeca Torró, y la portavoz nacional Montse Mínguez, pero no está previsto que vayan a dar declaraciones al término de la noche electoral. Mañana está convocada reunión de la Ejecutiva Federal. El presidente del Gobierno no está siguiendo desde Ferraz el escrutinio de los comicios.
El PSOE ganaría, con el 0,31% de los votos escrutados

Con el 0,31% del voto escrutado, el PSOE ganaría con 26 escaños, el PP conseguría 20, Vox 15 y Unidas por Extremadura 4.
Primeros datos del escrutinio

Con un 0,16% escrutado, el PP obtendría 24 escaños, 4 menos que en las últimas elecciones; el PSOE lograría 23, 5 menos; Vox sumaría 14 escaños, 9 más que en 2023; y Unidas por Extremadura mantendría 4 escaños, sin cambios.
Maite Loureiro
Feijóo llega temprano a la sede del PP en la calle Génova

El presidente del PP estará acompañado por miembros de la dirección nacional, como Miguel Tellado, Ester Muñoz, Juan Bravo o Borja Sémper, que todavía se recupera de su enfermedad.
El PSOE consiguió 28 escaños en 2023

En las elecciones extremeñas celebradas en 2023, tanto el PSOE como el Partido Popular lograron 28 escaños cada uno. Vox consiguió 5 escaños y Unidas por Extremadura obtuvo 4.
Primer sondeo a pie de urna: el PP roza la mayoría absoluta

Según el primer sondeo a pie de urna de El Mundo, realizado por Sigma Dos, el PP de María Guardiola obtendría entre 30 y 32 escaños, al borde de la mayoría absoluta. El PSOE lograría entre 16 y 19 escaños, su peor resultado en Extremadura; Vox, entre 10 y 11; y Unidas por Extremadura, entre 7 y 8 escaños. Recordemos que la mayoría absoluta en el Parlamento en Extremadura se sitúa en los 33 escaños.
Cierran las urnas y comienza el recuento

A las 20:00 horas han cerrado las urnas de los colegios electorales y, tras ello, arranca el recuento de votos. El último avance de participación a las 18:00 horas se situó en el 50,6%, muy por debajo del 57,12% registrado a la misma hora en los comicios de 2023.
Cinco minutos para el cierre de los colegios electorales

A las 20:00 horas se cerrarán los 791 colegios electorales que este domingo, 21 de diciembre, han abierto sus puertas desde las 9:00 horas para los comicios autonómicos, con un total de 1.400 mesas electorales.
Maite Loureiro
Alberto Núñez Feijóo seguirá la noche electoral en Génova

El presidente del PP estará acompañado por miembros de la dirección nacional. El resultado se leerá en clave nacional. "El candidato del PSOE ha sido Pedro Sánchez", señalan fuentes del partido, avanzando que el posible batacazo socialista se lo van a atribuir al presidente del Gobierno.
Maite Loureiro
El PP se marca cuatro objetivos en Extremadura

Superar el 40% de voto, lograr más de 30 escaños, reducir la dependencia con Vox a sólo una abstención y aplicar la distancia con el PSOE hasta, al menos, los diez puntos.

El PP tiene buena sensaciones pero contiene el aliento. Se la juega en un territorio tradicionalmente socialista donde ya se dan por satisfechos con la caída del PSOE que se espera histórica.
¿Cuántos escaños son necesarios para tener mayoría absoluta?

En la Asamblea de Extremadura se reparten un total de 65 escaños entre las distintas formaciones. Para alcanzar la mayoría absoluta, es decir, para poder gobernar sin apoyos externos, es necesario lograr al menos 33 diputados.
Primeras reacciones del socialista Gallardo: "La democracia no te puede poner nervioso"

El candidato del PSOE, Miguel Gallardo, ha llegado ya al lugar desde el que seguirá el recuento de votos, la sede de la formación en Mérida. Preguntado por cómo se encontraba a falta de algo más de una hora para el cierre de las urnas, Gallardo ha respondido: "Queda una hora y pico de votación. Cuando terminemos, ya valoraremos los resultados. Nunca la democracia te puede poner nervioso".
¿Qué va a ocurrir en Extremadura? Lo que dicen las encuestas y nuestra apuesta

En Libertad Digital hemos analizado hasta ocho encuestas sobre las elecciones extremeñas publicadas en los últimos días para tener la visión más amplia posible sobre cuál puede ser el resultado de estos comicios.
Guardiola llega con "buenas sensaciones" al hotel donde seguirá la noche electoral

La candidata del PP, María Guardiola, ya se encuentra en el Hotel AZZ Mérida Medea, donde seguirá la noche electoral junto a sus compañeros de partido. A su llegada, ha atendido a los medios y se ha mostrado con "buenas sensaciones". "Estamos tranquilos. A estar confiados para lo que sea mejor para los extremeños. Sensaciones buenas y de trabajo bien hecho, de haber gobernado para todos y haber hecho las cosas lo mejor posible", ha afirmado.
"Queremos que la participación suba y mucho"

"Queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que acudan a votar y a decidir junto al resto de extremeños que ya lo han hecho ese futuro para la región. Queremos que la participación suba y mucho", ha pedido la portavoz de la Junta de Extremadura, a menos de dos horas del cierre de colegios electorales.
Menos participación tanto en Cáceres como en Badajoz

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano Silva, ha detallado el tercer avance de participación electoral, señalando que en la provincia de Badajoz la participación hasta las 18:00 horas alcanza el 49,94%, frente al 56,87% registrado a la misma hora en 2023. En Cáceres, la cifra se sitúa en el 51,86%, también por debajo del 57,54% de los anteriores comicios.
La participación cae más de seis puntos respecto a 2023 a las 18:00 horas

A dos horas del cierre de los colegios electorales (18h), la participación en las elecciones extremeñas vuelve a bajar casi siete puntos y se sitúa a las 18:00 en el 50,6%, una cifra muy inferior al 57,12% que se alcanzó a esta misma hora en los comicios de 2023.
¿Hasta qué hora se puede votar?

Los colegios electorales de Extremadura han abierto sus puertas a las 9:00 de la mañana de este domingo y las cerrarán a las 20:00 de la tarde.

Para poder votar de forma presencial, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné de conducir. La legislación permite votar incluso si estos documentos están caducados, siempre y cuando sean los originales, ya que las fotocopias no son válidas.

