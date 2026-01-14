La Audiencia Provincial de Badajoz acuerda desunificar las acusaciones populares en la causa del hermano de Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido hacer caso a la solicitud de los integrantes de la acusación popular en el caso contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, de separarse de cara al juicio y poder actuar de manera autónoma. La acusación popular está compuesta por Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, la Asociación Liberum, Iustitia Europa y el Partido Popular.

"Acordamos desunificar las acusaciones populares personadas en esta causa, pudiendo ejercitar sus pretensiones punitivas y resarcitorias bajo direcciones letradas y representaciones procesales autónomas, separadas de las demás", señala el auto de la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El escrito esgrime que a pesar de que las partes cuentan con "una convergencia de intereses", en la medida en la que buscan "el legítimo interés del esclarecimiento de lo verdaderamente sucedido", como el juicio oral ya está señalado "queda desprovista de objeto la finalidad de la norma que habilita la unificación, habida cuenta de ausencia de riesgos para el buen gobierno del proceso y de dilaciones indebidas: la desunificación no alteraría la decisión respecto a la admisión/inadmisión de las pruebas propuestas por las partes, ni la fijación del número y fecha de sesiones del juicio oral".

Por lo que consideran que "garantizar el buen orden del proceso" y "evitar dilaciones indebidas" ya no constituye un interés "de primer orden" y no se encuentra por encima del derecho de las partes a ejercer de manera individual las acciones que corresponden en la vía penal.

Por otro lado, el escrito de la Audiencia Provincial explica que el hecho de que las partes acusadoras hayan estado unidas "constituye una excepción a la regla general" y que debido a ese carácter "debe ser objeto de interpretación restrictiva" y empleado para aquellos momentos procesales en los que sea conveniente evitar "caos procedimental".

Juicio al hermano de Sánchez

El hermano del presidente del Gobierno se encuentra imputado por haberse valido de la posición que le otorgaba ser hermano del jefe del Ejecutivo para supuestamente beneficiarse de un cargo en la Diputación de Badajoz del que cobraba sin ni siquiera ir a trabajar.

A finales de 2025 la Audiencia Provincial de Badajoz decidió retrasar el juicio oral a David Sánchez y al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, hasta finales de mayo y principios de junio del próximo año 2026.

Como ya publicó Libertad Digital, el órgano judicial había fijado la celebración de este juicio para febrero de 2026, sin embargo, en una diligencia de ordenación traspasó las fechas a los días 28 y 29 de mayo; y 1, 2, 3, y 4 de junio 2026.

Por su parte, el exlíder de los socialistas extremeños, ha renunciado al acta de diputado autonómico esta mañana, lo que afecta directamente al juicio del hermano de Pedro Sánchez, ya que, finalmente y al contrario de lo que se esperaba, no estará aforado para el juicio. Por ello, aunque se preveía que el juicio cambiase de fecha y de instancia —que fuese juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE)—, este se celebrará como estaba programado antes de las elecciones de Extremadura y posterior aforamiento de Gallardo.