Mientras efectivos de emergencias trabajan en la zona del accidente ferroviario en Adamuz, algunos de los pasajeros que viajaban en el Iryo han hablado de la situación de confusión que están viviendo.

En declaraciones a TVE, Salvador Jiménez, un periodista de RNE que estaba en uno de los vagones, ha señalado que "nadie nos informa". "Adif no se ha puesto en contacto con nosotros y tienen el teléfono de todo el pasaje. Es llamativo que los pasajeros no hayamos recibido ningún mensaje pese a estar todo informatizado. Íbamos preguntando a los guardias civiles todo el camino al salir del tren ‘por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que ir’. Y seguimos esperando los coches".

Algunos de los vídeos que nos manda nuestro compañero que viabaja en uno de los trenes

"Hay incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con nosotros. Habrá un teléfono habilitado de Adif pero podrían informarnos o darnos un mensaje ya que tienen todos nuestros datos como pasajeros al ir en ese tren".

Jiménez ha explicado que el tren LD AV Iryo 6189 salió de Málaga a las 18.40 horas con destino a Atocha y que a las 19.45 horas se sintió como "un terremoto" en todos los coches -él viajaba en el primer vagón-.

Ha explicado cómo "inmediatamente" por megafonía la tripulación preguntó a los pasajeros si entre ellos había personal sanitario para ayudar a los heridos que había en los dos últimos vagones, uno de ellos volcado de lado sobre las vías y con los cristales rotos.

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo.

Los viajeros fueron saliendo hacia el apeadero de Adamuz, mientras la tripulación cogía martillos para romper las ventanas y ayudar a la gente a salir de los vagones descarrilados. Vecinos de la zona se han acercado para intentar auxiliar a los heridos y pasajeros.

Adif ha habilitado un teléfono para afectados en y familiares: 9001101020