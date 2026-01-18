Teléfonos de atención de Iryo y de Renfe

Hay dos teléfonos que se están facilitando para familiares de las víctimas del accidente.

Son estos:

Iryo (900 001 402)

Renfe (900 10 10 20).

La Comunidad de Madrid, a través de su personal de Protección Civil y de Emergencias del 112, se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario. Por su parte, la Dirección General Asistencial de la Consejeria de Sanidad se ha puesto a disposicion del Servicio Andaluz de Salud para lo que haga falta.